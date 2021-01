Découvrez le Passe d’Extension de STORY OF SEASONS: Pioneers of Olive Town !

STORY OF SEASONS: Pioneers of Olive Town

Marvelous Europe vous révèle aujourd’hui le contenu du passe d’extension du prochain jeu de la licence STORY OF SEASONS : Pioneers of Olive Town, arrivant sur Nintendo Switch le 26 mars 2021.

Voici le programme des ajouts qui arriveront au fil des saisons pour enrichir le jeu :

Partie 1 – Avril 2021

▪ Costumes « Habits d’Animaux » pour le protagoniste et les candidats au mariage.

▪ Histoire annexe « Olive Town Mystery Files » – Aidez Mikey et Cindy à trouver la source d’étranges incidents se produisant à Oliville, dans le tout premier scénario d’enquête de la série STORY OF SEASONS !

Partie 2 – Mai 2021

▪ « Windswept Falls Expansion Pack » – Explorez une toute nouvelle zone rafraichissante, où vivent quatre personnages issus des précédents jeux STORY OF SEASONS sur Nintendo 3DS™ (dont deux qu’il est possible d’épouser).

Partie 3 – Juin 2021

▪ Set de costumes « uniforme scolaire » pour le protagoniste et les candidats au mariage.

▪ « Terracotta Oasis Expansion Pack » – Découvrez une oasis exotique où vivent quatre personnages issus de STORY OF SEASONS sur Nintendo 3DS (dont deux qu’il est possible d’épouser).

Partie 4 – Juillet 2021

▪ Set de costumes « Yukata » (kimono traditionnel japonais) pour le protagoniste et les candidats au mariage.

▪ Histoire annexe « The Legendary Sprite Dance » – Le village des Esprits de la Terre est en effervescence, et les Esprits sont bien déterminés à festoyer et faire revivre leur légendaire danse ; avec ou sans la permission du Chef des Esprits !

Partie 5 – Août 2021

▪ « Twilight Isle Expansion Pack » – Mettez le cap sur une île baignée dans la lumière du soleil couchant, où ont emménagé quatre personnages issus de STORY OF SEASONS: Trio of Town (dont deux qu’il est possible d’épouser).

Bonus d’achat du Passe d’Extension

Les costumes suivants seront disponibles au lancement du jeu le 26 mars pour tout achat du Passe d’Extension :

▪ Costumes « Salopette de Pete et Claire », issus de STORY OF SEASONS: Friends of Mineral Town

▪ Costumes « Sweet à capuche de Yuto et Naomi », issus de STORY OF SEASONS: Friends of Mineral Town

▪ Costumes « Tenue Western de Henry et Holly », issus de STORY OF SEASONS: Trio of Towns

Les dates précises et des détails supplémentaires sur l’intégralité du contenu de ce DLC prévu pour STORY OF SEASONS: Pioneers of Olive Town seront annoncés plus tard.

Ce Passe d’Extension pour STORY OF SEASONS: Pioneers of Olive Town sera disponibles depuis le Nintendo eShop le 26 March 2021 au prix de 19.99€. Une réduction de 15% sur ce Passe sera offerte durant trois semaines après le lancement du jeu.

Les éditions physiques Standard et Deluxe sont pré-commandables dès aujourd’hui (retrouvez tous les liens en bas de cette page). L’édition Deluxe contient le jeu Nintendo Switch STORY OF SEASONS: Pioneers of Olive Town, un cahier A5 de 140 pages, 10 cartes à collectionner avec les candidats au mariage, un poster A3 avec une illustration exclusive d’Igusa Matsuyama, le tout dans un coffret collector avec une illustration exclusive d’Igusa Matsuyama.

Une peluche buffle est offerte pour la précommande du jeu en version physique chez Micromania (stocks limités).

Un set de costume « Renard Blanc » est offert pour la précommande du jeu physique chez Auchan.