Top des ventes sur l’eShop de la semaine au Japon (Nintendo Switch et 3DS)

Je vous propose de faire un petit point sur les ventes de la semaine sur l’eShop au Japon (du 14 janvier au 20 janvier 2021).

Nintendo eShop – Nintendo Switch

01./02. – Among Us (Innersloth) [16.12.2020]

02./01. – Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami) [19.11.2020]

03./16. – Urban Trial Playgrounds (3 g o o) [24.5.2018]

04./05. – Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) [28.4.2017]

05./09. – Minecraft (Mojang / Microsoft Japan) [21.6.2018]

06./07. – Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo) [07.12.2018]

07./00. – Knock ‘Em Down! Bowling (D3 Publisher) [27.12.2018]

08./06. – Human: Fall Flat (Teyon Japan) [28.12.2017]

09./10. – Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Nintendo) [05.6.2020]

10./15. – Splatoon 2 (Nintendo) [21.7.2017]

11./13. – Animal Crossing: New Horizons (Nintendo) [20.3.2020]

12./14. – Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise (imagineer) [03.12.2020]

13./New. – Down in Bermuda (YAK) [14.1.2021]

14./00. – Grandia HD Collection (GungHo America) [25.3.2020]

15./08. – The Court Blacksmith and the Sand Kingdom (Kemco) [07.1.2021]

16./03. – The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo) [03.3.2017]

17./20. – Futari de! Nyanko Dai Sensou (Ponos) [30.12.2018]

18./00. – Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy (Capcom) [21.2.2019]

19./00. – Monster Hunter Generations Ultimate (Capcom) [25.8.2017]

20./00. – KUUKIYOMI 2: Consider It More! – New Era (G-Mode) [26.9.2019]

Nintendo eShop – Nintendo 3DS

01./02. – Phoenix Wright: Ace Attorney – Spirit of Justice (Capcom) [09.6.2016] (était en promotion à 500 Yens, au lieu de 3 046 Yens)

02./01. – Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy (Capcom) [17.4.2014] (était en promotion à 500 Yens, au lieu de 3 046 Yens)

03./03. – Phoenix Wright: Ace Attorney – Dual Destinies (Capcom) [25.7.2013] (était en promotion à 500 Yens, au lieu de 3 046 Yens)

04./04. – Apollo Justice: Ace Attorney (Capcom) [22.11.2017] (était en promotion à 500 Yens, au lieu de 3 046 Yens)

05./05. – Monster Hunter Stories (Capcom) [08.10.2016] (était en promotion à 500 Yens, au lieu de 4 063 Yens)

06./06. – Mega Man Legacy Collection (Capcom) [25.2.2016] (était en promotion à 500 Yens, au lieu de 3 046 Yens)

07./08. – Resident Evil Revelations (Capcom) [07.3.2013] (était en promotion à 500 Yens, au lieu de 2 037 Yens)

08./00. – Inazuma Eleven 1-2-3!! Endo Mamoru Densetsu (Level-5) [29.5.2013]

09./07. – Super Street Fighter IV 3D Edition (Capcom) [19.9.2013] (était en promotion à 500 Yens, au lieu de 2 096 Yens)

10./09. – Pokémon Crystal Version (Nintendo, Virtual Console) [26.1.2018]