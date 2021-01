DreamWorks Spirit La grande aventure de Lucky annoncé sur Nintendo Switch

Galopez au cœur de paysages sauvages dans ce nouveau jeu d’aventure en monde ouvert, inspiré du prochain long métrage de Dreamworks Animation, Spirit Untamed

LYON, France, 28 janvier 2021 – BANDAI NAMCO Entertainment Europe, Outright Games et le groupe Universal Games and Digital Platforms sont heureux d’annoncer la sortie prochaine de DreamWorks Spirit La grande aventure de Lucky, le tout premier jeu vidéo d’aventure à se dérouler dans l’univers de Spirit, la franchise primée de DreamWorks Animation. Le jeu sera disponible sur Nintendo Switch™, PlayStation® 4, Xbox One et sur PC digital cet été 2021.

Inspiré du prochain long métrage de DreamWorks Animation, Spirit Untamed, ce nouveau jeu d’action aventure en monde ouvert invite les jeunes joueurs à explorer les merveilles du far-west et de ses terres sauvages en compagnie de Lucky et de Spirit, son inséparable mustang sauvage. Cette histoire originale célèbre les thèmes de l’aventure, de l’amitié et de lien particulier entre une fillette et son cheval. Accompagnée de ses meilleures amies, Abigaëlle et Apolline, Lucky entreprend une quête riche en divertissement, à la recherche du trésor caché à Miradero.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU JEU :

INCARNEZ LUCKY – Vivez une aventure inédite aux côtés de vos meilleures amies, les intrépides Abigaëlle et Apolline.

CRÉEZ DES LIENS AVEC SPIRIT – Prenez soin du fidèle mustang de Lucky pour l’aider à devenir plus fort, prêt à explorer de nouvelles terres.

– Prenez soin du fidèle mustang de Lucky pour l’aider à devenir plus fort, prêt à explorer de nouvelles terres. GALOPEZ DANS LE FAR-WEST – Explorez et collectionnez les nombreux objets présents dans ce paysage ouvert et sauvage.

– Explorez et collectionnez les nombreux objets présents dans ce paysage ouvert et sauvage. AFFICHEZ VOTRE STYLE – Relookez Lucky avec les tenues et les accessoires à récupérer dans le jeu.

– Relookez Lucky avec les tenues et les accessoires à récupérer dans le jeu. OSEZ L’AVENTURE – Sauvez les animaux en danger, aidez les habitants de la ville, participez à des courses de chevaux, prenez des photos et bien plus encore !

« Nous sommes ravis de collaborer à nouveau avec Universal Games and Digital Platforms, en particulier sur une franchise aussi unique, diverse et appréciée », a déclaré Terry Malham, PDG d’Outright Games. « En tant qu’entreprise, nous nous efforçons de créer des jeux novateurs et passionnants. Avec DreamWorks Spirit La grande aventure de Lucky, nous sommes fiers de proposer aux fans un jeu idéal, non seulement pour les très jeunes joueuses, mais aussi pour toute la famille. »

« Avec ce nouveau jeu, nous souhaitons mettre en avant les thèmes de la véritable amitié, de l’aventure et de l’audace sous un angle authentique, rafraîchissant et créatif » explique Jim Molinets, vice-président d’Universal Games and Digital Platforms. « Le jeu donne vie au monde vivant de Miradero dans un récit d’initiation interactif qui ravira le cœur des fans et des nouveaux venus dans cette aventure. »

La franchise Spirit connaît un véritable engouement grâce à la série diffusée sur Netflix, Spirit : Au galop en toute liberté, déjà forte de huit saisons et de plusieurs épisodes spéciaux. Plébiscitée par la critique, la série a reçu une Emmy Award en 2019 dans la catégorie « Meilleure performance individuelle en animation » et se classe comme la meilleure série diffusée sur Netflix auprès des petites filles, dans la tranche d’âge 2-5 ans et 6-11 ans. La ligne de jouets Spirit de DreamWorks a également remporté un franc succès, recevant deux nominations consécutives, en 2018 puis en 2019, au Toy of the Year Award dans la catégorie « Poupée de l’année ». Aujourd’hui, la franchise Spirit continue de s’enrichir avec la sortie le 4 juin 2021 du nouveau long métrage de DreamWorks Animation, Spirit Untamed, invitant toujours plus de fans à se joindre à l’aventure.

DreamWorks Spirit La grande aventure de Lucky sortira cet été sur Nintendo Switch™, PlayStation® 4, Xbox One et Steam.