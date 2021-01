Top des ventes de la semaine au Japon: le calme profite à la Nintendo Switch

Voici le classement des ventes physiques au Japon pour la semaine du 18 au 20 janvier.

La semaine 4 de l’année a été une autre semaine assez calme pour le marché des jeux vidéo au Japon, sans une seule sortie dans le Top 10.

Cette semaine, Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! fête sa 10e semaine consécutive à la première place ! Il s’est vendu à 92 793 unités supplémentaires (-13%), ce qui porte les ventes totales à 1 710 394 exemplaires. La prochaine étape pour les ventes (2 millions d’unités) sera atteinte dans le courant du mois de février… Ring Fit Adventure est le seul titre qui a vu ses ventes augmenter cette semaine (36 489 exemplaires vendues), bien que l’augmentation soit assez limitée (+3%).

01./01. [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! <TBL> (Konami) {2020.11.19} (¥6.300) – 92.793 / 1.710.394 (-13%)

02./03. [NSW] Ring Fit Adventure # <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 36.489 / 2.273.887 (+3%)

03./02. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 27.237 / 6.580.855 (-24%)

04./04. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 19.239 / 3.620.938 (-28%)

05./05. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 13.316 / 4.122.643 (-22%)

06./07. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 11.873 / 1.786.687 (-18%)

07./06. [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics <TBL> (Nintendo) {2020.06.05} (¥3.980) – 11.410 / 612.794 (-25%)

08./08. [NSW] Splatoon 2 # <ACT> (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) – 9.407 / 3.753.205 (-19%)

09./10. [NSW] Pokemon Sword / Shield # <RPG> (Pokemon Co.) {2019.11.15} (¥5.980) – 8.847 / 3.938.093 (-10%)

10./09. [NSW] Super Mario Party # <ETC> (Nintendo) {2018.10.05} (¥5.980) – 7.623 / 1.805.240 (-24%)

Après une augmentation plutôt inattendue la semaine dernière, les ventes de Nintendo Switch ont baissé cette semaine. Mais malgré cette baisse, elles restent exceptionnellement fortes en janvier.