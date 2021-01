Colorful Colore (Nintendo Switch) – Le test

Colorful Colore, du développeur Brésilien Gagonfe, se définit comme un jeu de logique simple mais exigeant. Mais à l’heure où le magnifique Baba is You est venu mettre la honte à tous ses concurrents, il va falloir faire très fort et être à la fois original et prenant pour pouvoir espérer sortir du lot.

Voyage au bout de l’ennui

Sur l’eShop, le développeur commence par mettre la barre très haut : « Vous pouvez être fiers si vous arrivez à résoudre les 50 niveaux ! ». Bon, galérer sur un jeu de logique, ça paraît normal. Sauf quand nous arrivons à bout du 50eme niveau après exactement 1h35 de jeu et avec un seul run. Ce n’est que la première critique qui viendra abreuver ce test. La durée de vie est ridicule, la difficulté n’existe que dans les cinq derniers niveaux, et encore, seul le dernier level nous prendra plus de 5 minutes. Pour moi qui fais encore des cauchemars à l’évocation de Logical sur Amiga (vous chercherez tout seul, sinon c’est trop facile…), marcher aussi facilement sur un jeu de réflexion est une aberration.

Le second point noir tient au concept même du jeu. Pour l’avoir déjà évoqué, Baba is You est passé par là. Or quand un jeu vient mettre la barre aussi haut, les autres doivent s’aligner sous peine de sembler ridicule (lançons d’ailleurs un débat pour savoir qui parmi nous est incapable de relancer un jeu open world depuis Zelda Breath of the Wild…). Malheureusement, dans Colorful Colore, le principe même du jeu est éculé. Si le système de la caisse à déplacer sur un sol glacé vous est connu, alors imaginez maintenant le même jeu, mais du point de vue de la caisse.

Voilà, tout est dit. Nous incarnons un petit cube qui peut se déplacer d’un mur à l’autre et qui doit rejoindre la sortie. Pour agrémenter le tout, un système de couleur vient essayer de pimenter la sauce. Si votre caisse n’est pas de la bonne couleur, elle explosera en rencontrant le mur. Si l’idée semble intéressante, c’est en fait tout l’inverse qui se produit. Même un daltonien (comme le testeur de ce jeu) se rend compte que finalement les couleurs aident beaucoup pour trouver le chemin qui mène à la fin du niveau. Ça en devient vraiment trop facile. Et comme il ne faut pas réfléchir au placement de la personne qui doit pousser la caisse, puisque nous sommes la caisse (suivez un peu, flûte !), le jeu est d’une facilité confondante.

Seuls les derniers niveaux ajoutent de la complexité en mettant en place des tableaux séparés qu’il faudra parcourir l’un après l’autre, voir y faire des allers-retours. Mais cette difficulté ne vient pas des mécaniques. Elle ne vient que du fait que le jeu est vicieux et ajoute un mur sans offrir la possibilité de le voir à l’avance. Le pire arrive lorsqu’après avoir récupéré tous les éléments d’un tableau, nous passons par un téléporteur … et mourrons, mais sans avoir eu le temps de voir pourquoi. Il nous faut alors mettre le jeu en pause au bon moment (Ninja) pour voir où se situe le problème et accéder au téléporteur dans un autre sens. Frustration garantie !