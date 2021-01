Même le dimanche, nouveaux jeux annoncés ou datés sur Nintendo Switch

Et on commence avec un grand nom du jeu vidéo: R-Type Final 2 est annoncé par NIS America pour le 30 avril 2021 en Europe et en Amérique du Nord, une journée seulement après son arrivée au Japon.

Datenshi : Reborn est annoncé sur Nintendo Switch pour une sortie cette année.

Le joueur incarne le rôle d’un Shinobi japonais nommé Shoku, qui poursuit le kidnappeur de son meilleur ami. Au cours de sa mission, il tombe sur une conspiration et découvre également que le ravisseur lui-même est plus qu’un simple bandit. Shoku doit faire face à divers pièges et mercenaires, dont la mission est de l’arrêter.

On sait depuis peu que Steam Prison devait être lancé le 25 février 2021 sur Nintendo Switch. Il s’avère que le jeu sortira à la même date en Amérique du Nord et en Europe. Le jeu occupe 4,6 Go et est proposé à un prix plutôt élevé de 55,59 €/65,49 $.

Il existe deux types chez l’Homme. Ceux qui règnent et ceux qui se font écraser. Une terrible inondation a divisé le monde en deux. Entre un somptueux jardin d’Eden “Les cieux” et une region mécanique miteuse “Le bas-monde”。 Afin d’échapper à cette catastrophe, le groupe prioritaire du monde céleste laissa derrière lui les moins favorables sur Terre, avec mépris. La protagoniste Cyrus n’en faisait pas moins, elle, ayant été bercé dans le privilège. Pour les Célestiens, le bas-monde est une prison regorgeant de criminels, là où les miséreux habitent. Cyrus n’ayant eu de contact au monde opposé jusqu’à maintenant, travaillait pour les forces de l’ordre en se jurant de protéger les autres. Jusqu’un jour, celle-ci reçoit l’ordre d’observer le quartier où est condamné les pires criminels. Elle entreprit son voyage accompagnée de son partenaire Finn. A l’instant où elle y fit le premier pas, les engrenages du Destin se mirent en marche…

How to take off your Mask Remastered sortira le 5 février prochain sur Nintendo Switch via l’eShop, en français.

Un adorable Visual Novel fantastique/romantique. Un jour vous découvrez un côté de votre partenaire que nous ne connaissiez pas. Quelle est la vérité sous les masques ?

Lilia est une jeune fille ordinaire qui travaille dans une boulangerie. Elle apprécie la compagnie de Ronan, son ami d’enfance. Un jour, Lilia remarque qu’elle a rapetissé et se découvre des oreilles et une queue de chat ! Prise de panique, elle saute par la fenêtre de sa chambre et se précipite en ville. Et la première personne qu’elle rencontre est le garde de la ville, Ronan. Un jour, vous découvrez une autre facette de votre ami. Quelle vérité se cache sous les masques ? Chacun détient des secrets. Le masque de “Grande sœur” et de “Jeune fille de Luccretia” qu’elle porte. Le masque de “Petit frère” et de “Garde de la ville” qu’il porte. Lequel de ces masques tombera le premier ?

Lilia/ Leea – Eruru Takeda

Ronan – Mato Sarashina

Juli – Kon

Mars – Taichi Tanukida

Grand-mère/ Enfant/ Madame A – Hisano Numahata

Membre du MEL – Babaten

Ronan (Enfant) – Yuki Manaka

Chat noir/ Madame B – Zakuroishi

Mère de Mars – Sayoko Amatsuka

Thomas Was Alone sortira le 19 février prochain sur la boutique en ligne de la console hybride pour 7,99 €, un démo est déjà disponible.

Thomas Was Alone est un jeu de plates-formes récompensé et acclamé par la critique, qui parle d’amitié, de sauter, de flotter et d’antigravité. Guidez un groupe de rectangles doués de conscience à travers une série d’obstacles, en combinant leurs compétences pour atteindre la fin de chaque niveau. Découvrez l’histoire des premières intelligences artificielles au monde et de leur collaboration pour, eh bien, échapper… non, « échapper » ne convient pas. Disons plutôt « émerger ». Oui, c’est mieux. « Émerger », ça fait tout de suite sérieux, sans pour autant dévoiler les rebondissements scénaristiques ou les origines des personnages qui, comme vous le découvrirez, sont bien gardés. Et on n’a même pas parlé des rebonds. On ne voudrait pas en faire trop. Écoutez la musique atmosphérique et réactive composée par David Housden. Naviguez au sein de puzzles soigneusement conçus par Mike Bithell, et suivez le voyage des personnages grâce à la voix off mélancolique et amusante de Danny Wallace, gagnant d’un BAFTA. Thomas Was Alone comprend également : L’envol de Benjamin, le pack de niveaux supplémentaires qui suit l’histoire de Benjamin et de l’invention incroyable de son père. Rencontrez un nouveau compagnon et retrouvez un visage familier lors des événements qui mèneront à l’émergence de Thomas.

#DRIVE sortira le 16 février au prix de 11€.

#DRIVE est un jeu vidéo sans fin inspiré des films de route et d’action des années 70. Aussi simple que possible, permettant au joueur de choisir une voiture, de choisir l’endroit et juste de prendre la route. Il suffit de prendre conscience de ne pas frapper autre chose. Peu importe où nous conduisons, peu importe ce que nous conduisons ou à quelle vitesse nous conduisons. Nous avons simplement choisi de conduire. Et vous ?

Estranged: The Departure sortira lui le 4 mars prochain pour 4.99€.

Suivez l’histoire d’un pêcheur, échoué sur une île mystérieuse lors d’une violente tempête. Il ne se doute pas que l’île abrite plus qu’il n’y paraît.

Nouveau trailer pour Memories Off Historia qui sera disponible le 25 mars 2021 au pays du soleil levant.

Et on termine aujourd’hui avec Binarystar Infinity qui sort la semaine prochaine, le 4 février pour $4.99 / €4.99.