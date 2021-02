Les sorties Nintendo Switch à ne pas rater en février 2021

Après un mois intéressant, février 2021 est riche en sortis sur Nintendo Switch.

Je vous propose notre sélection des jeux à suivre en février 2021, liste non-exhaustive et qui ne prend pas en compte l’éventuel pop d’un Nintendo Direct sauvage, et a chaque jeu, la date de sortie et la description officielle.

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (11 février)

Depuis ses débuts il y a 35 ans, Mario a utilisé de nombreux objets pour gagner de nouveaux pouvoirs et se transformer en Mario de feu, Mario tanuki ou encore Mario abeille… mais l’heure est maintenant venue pour lui de se transformer en félin féroce pour faire face à un Bowser devenu géant et complètement hors de contrôle ! Les joueurs connaissant déjà le jeu original Super Mario 3D World sur Wii U peuvent se rassurer, Super Mario 3D World + Bowser’s Fury sur Nintendo Switch offre un certain nombre d’ajouts qui sauront satisfaire ceux en quête de nouveau contenu. Dans la partie du jeu consacrée à Super Mario 3D World, les joueurs peuvent parcourir la multitude de stages colorés qui composent le jeu en compagnie de leurs proches, où et quand ils veulent grâce au mode multijoueur en ligne ou en local et en incarnant au choix Mario, Luigi, Peach et Toad. Par ailleurs, un lot de deux nouveaux amiibo à l’effigie de Mario chat et de Peach chat offrant des bonus en jeu dans Super Mario 3D World + Bowser’s Fury sera disponible à l’achat chez les revendeurs participants dès la sortie du jeu. Bowser et Bowser Jr. ont aussi de grands rôles à jouer dans Super Mario 3D World + Bowser’s Fury et leurs amiibo, de nouveaux disponibles à l’achat chez les revendeurs participants, ont aussi des utilités spéciales dans Bowser’s Fury.

BRAVELY DEFAULT II (26 février)

Quatre héros, quatre Cristaux… une aventure légendaire ! Rejoignez les héros de la lumière dans une quête épique pour restaurer l’équilibre du monde dans BRAVELY DEFAULT II sur Nintendo Switch ! Menez votre groupe à travers cinq royaumes dans votre quête pour restituer les quatre Cristaux à leur place légitime. Utilisez les astérisques pour débloquer de nouvelles classes et aptitudes, et combattez une variété de monstres en utilisant les commandes Brave et Default à bon escient pour prendre l’avantage sur le champ de bataille ! Suivez la lumière Le monde est en crise. Inondations, températures en hausse, catastrophes naturelles en tous genres… le vol des Cristaux menace l’ordre vivant. Heureusement, quatre guerriers légendaires font renaître l’espoir de rétablir l’équilibre entre les éléments : les héros de la lumière. Suivez Seth et ses compagnons Gloria, Elvis et Adèle dans leur périple au cœur du continent éblouissant d’Excillant. Utilisez leurs pouvoirs pour vaincre les forces maléfiques qui se sont emparées des Cristaux et mettre un terme au chaos qui menace le monde ! Donnez le tempo du combat Grâce aux commandes Brave et Default, BRAVELY DEFAULT II révolutionne la formule classique du RPG au tour par tour en permettant aux joueurs d’utiliser leurs tours en avance pour exécuter des attaques risquées mais dévastatrices, ou en adoptant une posture défensive pour une stratégie à long terme. Jouer la sécurité ou tenter le tout pour le tout ? À vous de trouver l’équilibre parfait qui vous permettra d’asseoir votre victoire sur un bestiaire vaste et varié. Les astérisques, des artéfacts magiques qui permettent à votre équipe d’accéder à de nouvelles classes, offrent de nombreuses possibilités de personnalisation. Explorez les paysages luxuriants d’Excillant, discutez avec ses habitants hauts en couleur et bâtissez une équipe de véritables héros !

Persona 5 Strikers (23 février)

Persona 5 Strikers emmène les joueurs dans un road trip phénoménal aux côtés des Voleurs Fantômes. Ils affronteront de nouveau la corruption qui gangrène les villes du Japon. Leurs vacances d’été entre amis prend finalement une toute autre tournure avec l’émergence d’une nouvelle réalité complètement distordue. Révélez la vérité et délivrez les cœurs de ceux emprisonnés !

Nouvelle histoire et nouveaux horizons : Persona 5 Strikers propose un scénario passionnant, ainsi que des combats frénétiques, afin d’en faire la meilleure expérience Persona possible. Visitez six villes différentes à travers le Japon, cuisinez des recettes régionales délicieuses, donnez un coup de main à ceux qui en ont besoin, mais surtout, combattez les ombres pour découvrir la source de la corruption dans les donjons du Métavers. Plongez dans cette intrigue palpitante, que vous soyez un nouveau joueur ou que vous soyez un fan de longue date !

Combattez avec style : Attaquez vos ennemis à l’aide d’un système de combat hybride, mêlant des phases d’action explosives avec des séquences de planification, afin de décider de votre prochain mouvement stratégique. Prenez l’avantage sur vos ennemis en leur tendant une embuscade, exploitez leurs faiblesses élémentaires pour les assommer, et portez le coup de grâce avec une attaque groupée !

Profitez de toute la force des Voleurs Fantômes : Tous les Voleurs Fantômes seront jouables. Utilisez les compétences spécifiques de vos personnages et invoquez leur Persona pour des combats fluides et élégants. Chacun bénéficie de sa propre liste de sorts variés et spectaculaires, afin d’éliminer les hordes d’ennemis qui se présenteront à eux. Avez-vous déjà rêvé de vous battre tout en incarnant un chat-bus géant ? N’en dites pas plus. Persona 5 Strikers est parfait pour vous.

Ghosts ‘n Goblins Resurrection (25 février)

Entre hommage nostalgique et réinvention, découvrez l’univers fantastique d’une grande chanson de geste. S’inspirant de Ghosts ‘n Goblins et de Ghouls ‘n Ghosts pour donner naissance à un titre inédit, Resurrection est digne de son nom. Ne vous laissez pas duper par les splendides graphismes de ce monde féérique ! Ce jeu reste un hommage aux titres d’origine et à leur impitoyable système de jeu, plébiscité par les fans. Venez mettre votre persévérance à l’épreuve, le défi est lancé !

Capcom Arcade Stadium (courant février)

Capcom Arcade Stadium permettra aux joueurs de retrouver le frisson électrisant d’une salle d’arcade avec 32 classiques remplis d’action. Le premier jeu, 1943 – La bataille de Midway, est gratuit. Le Ghost’n’Goblins original se présente comme un contenu additionnel stand alone. Les joueurs peuvent ensuite choisir d’acheter jusqu’à trois packs d’arcade différents qui mettent en valeur différentes époques des bornes d’arcade Capcom, des classiques des années 80 comme Bionic Commando et Strider aux favoris des années 90 comme Super Street Fighter II : Turbo. Les joueurs peuvent également acheter le pack tout-en-un contenant les trois packs de 10 jeux chacun, en plus du contenu additionnel stand alone Ghost’n’Goblins original pour un maximum de nostalgie rétro. Certains jeux de cette collection incontournable comprendront un multijoueur local (jusqu’à quatre participants). De plus, chaque titre est livré avec une variété d’options qui peuvent être ajustées telles que la vitesse de jeu, le niveau de difficulté, les paramètres d’affichage, les filtres d’affichage et de nombreuses images incluant une variété de bornes d’arcade reproduites en 3D. Chaque jeu est également doté d’une fonction de retour en arrière, qui permet aux joueurs de remonter dans le temps pour se sauver (ou sauver un ami) de tout danger imprévu.

Little Nightmares II (11 février)

Redécouvrez un monde aussi charmant que terrifiant dans Little Nightmares II, un jeu d’aventure plein de suspens dans lequel vous incarnez Mono, un petit garçon pris au piège dans un monde dénaturé par le bourdonnement d’une transmission émanant d’une tour lointaine. Six, la petite fille au ciré jaune, guide Mono dans sa découverte des sombres secrets de la tour de l’émetteur. Leur voyage ne sera pas de tout repos : Mono et Six devront faire face aux nombreuses menaces des terrifiants habitants de ce monde. Oserez-vous affronter ces nouveaux petits cauchemars ?

Gal*Gun Returns (12 février)

Profitez d’une large sélection de personnages avec plus de 70 filles ! Ajoutez les héroïnes principales, les anges et toutes les étudiantes/toute la faculté à l’académie, et vous obtenez plus de 70 personnages ! En plus des étudiantes et de la faculté, vous pourriez peut-être même croiser le chemin de certaines filles qu’il est assez rare de rencontrer ! Utilisez vos Tirs de phéromones pour empêcher la horde de filles de confesser leur amour pour vous et vous et votre grand amour pourriez bien connaître une fin heureuse ! Tentez le Tir d’extase ! Chaque fille a un point faible où les Tirs de phéromones sont particulièrement efficaces ! Vous saurez que vous avez visé juste lorsque vous verrez par exemple les mots en japonais « ハッ » et « キュン » apparaître ! Appliquez-vous et visez pile au bon endroit pour déclencher un Tir d’extase qui plongera la fille dans un état euphorique en un seul coup ! Délectez-vous de la satisfaction du mode Doki Doki ! Une fois les conditions remplies, vous aurez le temps de vous concentrer et de vous émerveiller (c’est-à-dire viser et tirer) sur une fille depuis une multitude d’angles dans le mode Doki Doki ! Remplissez la jauge Doki Doki de la fille dans la limite de temps, et non seulement vous la plongerez dans un état d’euphorie, vous serez également récompensé de vos… efforts ! Une incroyable variété de culottes est disponible ! Un vrai sens de l’esthétique se cache dans les petits détails, et c’est ce qui fait tout le charme de Gal*Gun ! Un grand total de 423 types de culottes attendent d’être découverts ! Ce n’est pas encore terminé ?! Les filles sont encore plus mignonnes qu’avant ! Dix ans ont passé depuis le jeu original, et ces filles sont plus charmantes que jamais ! Certains personnages ont de nouvelles coupes de cheveux, en plus d’autres petits changements qui les mettent encore plus en valeur ! Jouez à une variété de modes de jeu ! Tombez amoureux de la fille de vos rêves dans le mode Histoire, démontrez vos compétences de tir dans le mode Attaque au score, réalisez votre fantasme d’avoir plusieurs personnes en mode Doki Doki avec le Carnaval Doki Doki, et bien plus encore ! Des voix pour tous les dialogues ! Chacune des 70+ filles du jeu a sa propre voix grâce à un superbe groupe de doubleuses ! Profitez à fond de la performance offerte par cette équipe formidable ! La plupart du contenu du DLC est déjà préchargé ! Des bikinis aux tabliers, et plus encore, le populaire DLC de l’époque est de retour et prêt à vous ravir sans plus tarder ! Des visuels à gogo pour les événements ! De tout nouveaux visuels ont été ajoutés pour chacune des présentations des héroïnes, ainsi qu’à plein d’autres occasions tout le long de l’histoire ! Complétez le mode galerie ! Plus de 250 illustrations, anciennes et nouvelles, vous attendent !

Apex Legend (2 février ?)

Skyforge (4 février)

Skyforge est un jeu d’action en ligne inspiré de la science-fiction et de la fantaisy, qui se déroule dans un univers à couper le souffle, peuplé de divinités et de monstres. En tant qu’immortel, vous pouvez faire équipe avec des joueurs du monde entier pour découvrir d’étonnantes histoires, explorer des territoires inconnus et défendre des invasions un monde immense en constante évolution !

Re:ZERO -Starting Life in Another World- The Prophecy of the Throne (5 février)

Un mois après que Subaru a commencé une nouvelle vie dans un autre monde, un émissaire informe la candidate au trône Emilia que la sélection royale est reportée. Une énigmatique sixième candidate au trône, une religieuse du nom de Melty Pristis, est apparue pour défier la prophétie. Avec l’arrivée de Melty et les doutes qui entachent désormais la légitimité des autres candidates, et le Witch Cult qui complote dans l’ombre, Subaru parviendra-t-il à protéger tous ceux qui lui sont chers ?

Romance of the Three Kingdoms XIV with Power Up Kit (11 février)



Sangokushi 14 with Power Up Kit est le dernier né de la série de RPG / stratégie Romance of the Three Kingdom qui a vu le jour en 1985 avec la sortie originale de la série sur PC-88, et qui est sorti sur Famicom l’année suivante. Cette version mise à jour de Sangokushi XIV est prévue pour la PlayStation 4, Steam, et pour la première fois sur Nintendo Switch, le 10 décembre au Japon et début 2021 en Europe ainsi qu’en Amérique du Nord, avec la version Switch au prix de 10 780 ¥. Pour la première fois dans la série, les joueurs peuvent échanger avec d’autres pays d’Eurasie (y compris Rome et l’Inde), avec d’autres ajouts effectués sur le jeu de base, qui est sorti initialement en janvier de cette année.

Haven (4 février)

Dans Haven, vous incarnez deux amoureux qui tentent de refaire leur vie dans un monde inconnu. Explorez la planète à la recherche de quoi réparer votre vaisseau et le transformer en nid douillet. Cuisinez, bricolez, récoltez des ressources et vivez au jour le jour les petits moments précieux et familiers de la vie de couple. Haven a été pensé pour le jeu solo, mais il est également plaisant d’y jouer en coopération locale.

Hellpoint (25 février)

Hellpoint est un action RPG sombre et éprouvant qui se déroule dans un univers science-fiction teinté d’une atmosphère singulière, où la frontière entre science et occulte est aussi mince que floue. Jadis un glorieux fleuron de l’Humanité, la station Irid Novo station est à présent dévastée, envahie d’entités venues d’autres dimensions et soumise à la volonté de divinités cosmiques malveillantes. Vous êtes une création de l’énigmatique Auteur, façonnée et envoyée sur Irid Novo dans le but d’enquêter sur la série d’événements diaboliques à l’origine de cet étrange incident connu sous le nom de Fusion.

Curse of the Dead Gods (23 février)

Votre quête de richesse, d’immortalité et de pouvoir divin vous a mené aux portes de ce temple maudit. Un dédale infini, infesté de monstres et pièges mortels.

Forward To The Sky (25 février)

Amusez-vous pleinement dans ce jeu d’aventure et d’action truffé d’énigmes ! Parvenue au seuil de la tour du ciel grâce à sa montgolfière, la princesse aspire à devenir une héroïne reconnue en triomphant de la sorcière de la légende. Selon cette même légende, la collecte des cristaux disséminés révélera l’histoire de la tour du ciel ainsi que l’emplacement du repaire de la sorcière. Armée d’une épée gigantesque, la princesse, garçon manqué dédaigné, progresse dans le dédale de cette tour infestée de monstres.

Rogue Heroes: Ruins of Tasos (23 février)

Rogue Heroes est un jeu d’aventure classique à 1-4 joueurs aux accents rogue-lite très modernes. Une puissance maléfique hante les terres autrefois paisibles de Tasos… Enfermés dans les profondeurs des quatre Grands Donjons, les sceaux antiques qui retenaient les Titans prisonniers se sont gravement affaiblis, et leurs sbires ont semé la terreur à travers le monde. Face à cette situation désespérée, les Déesses à l’origine de ces sceaux implorent une équipe de héros de prendre les armes afin de sauver l’Humanité d’un terrible sort…

Azur Lane: Crosswave (19 février)

Renversez le cours de la bataille dans ce jeu d’action en 3D, recrutez plus de 50 filles navires du jeu mobile à succès Azur Lane ! Le mode Histoire se déroule en sept chapitres captivants. En mode Combat extrême, affrontez plus de cent flottes pour vous emparer de matériaux spéciaux. Immortalisez vos personnages dans le mode Photo! Le mode Épisode propose plus de 50 récits secondaires!

Fallen Legion Revenants (19 février)