Les développeurs de Deep Rock Galactic veulent sortir le jeu sur Nintendo Switch, mais…

Le populaire co-op FPS Deep Rock Galactic ne devrait pas sortir sur Nintendo Switch.

Dans une interview accordée à The Gamer, Søren Lundgaard, PDG de Ghost Ship Games, a révélé que l’équipe avait exploré cette possibilité. Mais finalement, le manque de mémoire a empêché le portage du jeu. M. Lundgaard a indiqué que la sorti du jeu en cloud était une solution possible. Mais Ghost Ship Games ne s’est pas encore penché sur la question “sérieusement”.

“Malheureusement, non. Nous avons parlé à Nintendo plusieurs fois et nous avons déploré le manque de mémoire de la console. C’est le principal problème – nous utilisons beaucoup de RAM lorsque nous créons des grottes de manière procédurale, le terrain destructible, etc. Il faudrait que nous créions une version limitée qui pourrait fonctionner sur Switch, mais alors nous aurions du mal à mettre à jour le jeu régulièrement”.

source

Deep Rock Galactic est un FPS de SF en co-op mettant en scène des nains de l’espace durs à cuire, des environnements 100 % destructibles, des grottes générées de façon procédurale et des hordes infinies de monstres extraterrestres.

Co-op 1-4 joueurs

Travaillez en équipe pour creuser, explorer et combattre dans un énorme système de grottes remplies de hordes de terribles ennemis et de ressources précieuses. Vous devrez vous appuyer sur vos coéquipiers si vous voulez survivre dans le système de grottes le plus hostile de la galaxie !

4 Classes uniques

Choisissez la classe adéquate pour le job. Frayez-vous un chemin dans les ennemis en tant qu’Artilleur, partez en reconnaissance et éclairez les grottes en tant qu’Éclaireur, mâchez directement la roche compacte en tant que Foreur, ou assistez l’équipe avec des structures défensives et des tourelles en tant qu’Ingénieur.

Environnements entièrement destructibles

Détruisez tout autour de vous pour atteindre votre objectif. Il n’y a aucun chemin pré-établi, vous pouvez donc réaliser votre mission comme vous l’entendez. Forez directement vers votre objectif ou bien construisez un réseau dense de chemins pour explorer les environs, c’est comme vous voulez. Mais faites preuve de prudence, vous n’aurez pas envie de tomber sur une horde d’extraterrestres sans être préparés !

Réseau de grottes généré de manière procédurale

Explorez un réseau de grottes générées de manière procédurale remplies d’ennemis à combattre et de richesses à collecter. Il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir et vous n’aurez jamais deux parcours identiques.

Gadgets et armes High-Tech

Les Nains savent ce dont ils ont besoin pour faire leur travail. Cela implique les les armes les plus puissantes et les gadgets les plus sophistiqués disponibles, lance-flammes, pistolets à mitraille, plateforme de lancement portable, et bien d’autres choses.

Éclairez votre chemin

Les grottes souterraines sont sombres et pleines de terreurs. Vous aurez besoin de votre propre éclairage si vous souhaitez illuminer ces grottes.