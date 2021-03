Listing des projets participatifs kickstarter en cours sur Nintendo Switch !

Et c’est parti pour notre deuxième rendez-vous « financement participatif ». Nous allons essayer de vous présenter régulièrement (1 fois par semaine ou toutes les deux semaines en fonction de l’actu), une petite sélection des jeux en financement participatif (principalement sur la plateforme Kickstarter – Nous n’avons aucune action chez eux hein).

Allez on commence cette sélection avec :

Roots of Pacha — farm in the stone age with friends

Il s’agit d’un jeu dans l’esprit de Harvest Moon, mais se déroulant dans un contexte préhistorique. Plusieurs paliers ont été débloqué et il sera visiblement possible de : se marier, pêcher dans des canoés, explorer une nouvelle zone glacière, faire du camping, faire du foot… En plus des activités prévues à l’origine qui propose notamment de domestiquer des animaux (préhistoriques) et de les faire évoluer vers des nouvelles espèces. Il y aura également des phases d’exploration et d’énigmes pour récupérer des nouvelles ressources. Il est également possible de faire évoluer son clan, participer à des rituels, construire sa maison, etc… Vous l’aurez compris, les possibilités semblent plutôt larges. Un mode multi est même au programme et le jeu sera également proposé avec des sous-titres en Français !

Le jeu est d’ores et déjà financé (207 267 euros engagés pour 29 328 demandés). Il reste encore 8 jours si vous souhaitez y participer. Cela vous en coutera 25euros pour une sortie prévue en 2022, ça se passe par ici.

Little Nemo and the Nightmare Fiends

Inspiré par l’excellent comics Little Nemo in Slumberland, ce titre est présenté comme un jeu de plateforme en 2D non-linéaire (façon metroidvania pour clarifier un peu). Les développeurs promettent 4 personnages jouables aux capacités différentes. En tout cas visuellement ça semble assez joli et l’univers de la BD (que l’on vous recommande si vous ne l’avez pas lue) est respecté. Le jeu est prévu sur PC et Nintendo Switch en première intention. Pas de mention sur une éventuelle version Française, mais ça ne devrait pas être trop gênant (et rien n’empêche un ajout ultérieur).

Le jeu est encore en cours de financement (30 957 euros engagés pour 58 656 demandés). Il reste encore 15 jours et il vous en coutera 20 euros si vous souhaitez y participer.

Dans un tout autre registre, nous avons également été attirés par Jitsu Squad !

Présenté comme un jeu d’action comme Street of Rage et Final Fight, mais avec l’intensité et la vélocité de jeux comme Guilty Gear, Marvel vs Capcom II et Super Smash Bros…. Oui rien que ça ! Mais il faut dire que les premières images sont plutôt prometteuses… ! Le côté très « cartoony » des persos y est pour beaucoup. Il est possible d’alterner entre 4 personnages : Un raton laveur Shinobi, un Lapin Ninja, une grenouille maitre du Kung Fu fan de Jazz et un Phacochère armé d’une épée magique… tout un programme ! Le jeu propose même des « guests de luxe » avec notamment les héros de Yooka-Laylee (comme personnage de soutien). Une démo (PC) est disponible si vous souhaitez vous faire une idée plus précise du titre.

Le jeu est d’ores et déjà financé (55 758 euros engagés pour 15 000 demandés). Il reste encore 8 jours si vous souhaitez y participer. Cela vous en coutera 20euros pour la version numérique et 53euros (47 + 3 euros de fdp) si vous préférez les versions boite. La sortie est prévue pour décembre 2022. Si ça vous dit de casser du Ninja façon cartoon, ça se passe par là.

Et pour finir cette petite sélection, nous vous proposons également un titre déjà financé, mais pour lequel il est toujours possible de participer, il s’agit de Romancelvania.

Romancelvania est présenté comme un Action RPG (A-RPG) en 2D façon Metroidvania (logique vu le titre) vous permettant d’endosser le rôle de Drac (une fille ou un garçon au choix). L’objectif est assez original… en effet en plus du côté exploration/affrontement de monstres/craft des armes et pouvoirs magiques, votre personnage devra trouver l’amour dans une pseudo émission de télé-réalité dont il/elle est le/la protagoniste principal(e). Vous devrez donc améliorer votre château pour attirer plus de prétendants, mais aussi tenter de trouver l’amour via des séquences façon Visual Novel… Anecdote amusante, vous pouvez mettre vos armes en « couple » pour les améliorer !

Comme nous le disions en introduction, le titre est déjà financé, mais vous pouvez le pré-commander quand même. Il vous en coutera 20$ pour la version numérique et 40 (hors fdp) pour une version Physique ! La sortie est prévue pour Mars 2022. Il faut avouer que le concept est suffisamment funny pour titiller notre curiosité… Si vous souhaitez en savoir plus, c’est par ici que ça se passe, et pour la pré-commande, c’est par là.

Et c’est terminé pour notre sélection de la semaine, si vous avez vu passer un titre qui ne figure pas dans la liste, mais qui trouve grâce à vos yeux, n’hésitez pas à le partager avec nous dans les commentaires !