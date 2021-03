Worms Rumble annoncé sur Nintendo Switch

Oh bah ça alors, une exclusivité tiers chez Sony qui saute ? Qui l’eu cru ? Pourtant le jeu ne pouvait pas tourner sur Nintendo Switch lors de sa sortie le … 1er décembre 2020

Team17 a annoncé que Worms Rumble sortira sur Nintendo Switch, Xbox One et Xbox Series X plus tard cette année. Le titre est déjà disponible sur Playstation 4 et Playstation 5 puisqu’il est sorti sur ces plateformes l’année dernière, mais Team17 – l’équipe qui a développé et publié le titre – affirme qu’elle sera en mesure de partager plus d’informations sur sa sortie sur Switch prochainement.

Looks like the Worm is out of the bag!

We’re pleased to confirm that Worms Rumble will be coming to Nintendo Switch, Xbox Series X and Xbox One this year!

We’ll have more news to share on this very soon… pic.twitter.com/aCBIz0JDkT

— Worms (@WormsTeam17) March 16, 2021