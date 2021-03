Astria Ascending, le nouveau JRPG d’Artisan Studios, sur Nintendo Switch

Un magnifique JRPG illustré à la main et développé en collaboration avec des légendes du genre

Lors du ID@Xbox Twitch Gaming Showcase, Artisan Studios et Dear Villagers ont dévoilé le tout premier trailer de leur nouveau projet : Astria Ascending. Ce JRPG développé entre la France, le Japon et le Québec sortira sur PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 et 5, Xbox Series X/S, Xbox One et Game Pass en 2021.

Astria Ascending promet de faire vivre une histoire complexe de destin, de peurs et de sacrifices. Une aventure épique, pleine de charme et qui rend hommage aux grands classiques du genre.

Le jeu peut se vanter d’un incroyable casting : une musique composée par Hitoshi Sakimoto (Final Fantasy XII, Vagrant Story), un scénario co-écrit par Kazushige Nojima (Final Fantasy X, Final Fantasy VII Remake) et un design pris en charge par CyDesignation, en particulier Akihiko Yoshida (Bravely Default, Final Fantasy Tactics) et Hideo Minaba (Final Fantasy IX, Granblue Fantasy)

Dans un monde où le chaos menace, prenez le contrôle des demi-dieux, un groupe de 8 héros chargés de veiller à l’équilibre mondial. A travers plus de 30 heures de jeu, vous pourrez arpenter cinq villes et vingt-cinq donjons mais aussi apprendre à connaitre l’histoire personnelle de chacun des demi-dieux. En complément de combats au tour par tour, essayez-vous à une série de quêtes secondaires et de mini-jeux, dont un jeu de jetons original.

« Dans Astria Ascending, nous voulions découvrir comment les joueurs s’en sortiraient dans des situations hors du commun », raconte Julien Bourgeois, réalisateur et designer de jeu chez Artisan Studios. « Chaque héros a sa propre vision mais ce sont les relations qu’ils tissent les uns avec les autres qui font vivre l’histoire. »

« Voir le monde d’Astria Ascending prendre vie était magique », commente Guillaume Jamet, directeur éditorial chez Dear Villagers. « Et c’est un honneur d’avoir le soutien de tant de légendes du JRPG. Un rêve d’enfant devenu réalité ! Astria Ascending est plus qu’un hommage aux grands classiques, il incarne la prochaine étape de notre ambitieuse ligne éditoriale en matière de RPG. »

En plus de ce trailer d’annonce, découvrez l’interview exclusive des créateurs Hitoshi Sakimoto et Kazushige Nojima, connus notamment pour leur travail sur la série Final Fantasy. L’occasion d’en apprendre en peu plus sur ces légendes de l’univers du JRPG et sur tout le travail qui se cache derrière Astria Ascending.