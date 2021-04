Top des ventes de la semaine au Japon: Monster Hunter Rise toujours en forme

Voici le top des ventes de la semaine (du 12 avril – 18 avril 2021) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement).

Une seule sortie cette semaine, Winning Post 9 2021 s’en sort mieux sur Nintendo Switch que sur Ps4, alors que les premiers échos disaient le contraire. Pas de grosse différences pour autant, les chiffres étant bas, loin derrière Monster Hunter Rise qui domine nettement le classement. Le jeu subit pourtant des ruptures de stocks assez importantes. Les ventes en lignes sur l’eShop doivent être aussi assez importante.

Les ventes de Monster Hunter Rise sont pour le moment meilleures que celles de Monster Hunter World au Japon.

Comparatif Monster Hunter

1ere semaine – MHW: 1.350.412 / MHR: 1.302.132

2e semaine – MHW: 223.274 / MHR: 277.604

3e semaine – MHW: 125.527 / MHR: 194.327

4e semaine – MHW: 85.322 / MHR: 110.050

Total – MHW: 1.784.535 / MHR: 1.884.113

01./01. [NSW] Monster Hunter Rise # <ACT> (Capcom) {2021.03.26} (¥7.990) – 110.050 / 1.884.113 (-43%)

02./02. [NSW] Super Mario 3D World + Bowser’s Fury <ACT> (Nintendo) {2021.02.12} (¥5.980) – 16.536 / 658.642 (-23%)

03./00. [NSW] Winning Post 9 2021 <SLG> (Koei Tecmo) {2021.04.15} (¥7.800) – 11.839 / NEW

04./03. [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! <TBL> (Konami) {2020.11.19} (¥6.300) – 11.141 / 2.112.646 (-14%)

05./00. [PS4] Winning Post 9 2021 <SLG> (Koei Tecmo) {2021.04.15} (¥7.800) – 10.698 / NEW

06./04. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 9.509 / 3.783.621 (-9%)

07./05. [NSW] Ring Fit Adventure # <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 8.973 / 2.510.422 (-12%)

08./06. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 8.957 / 1.901.357 (-5%)

09./08. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 7.243 / 6.735.163 (-2%)

10./07. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 6.682 / 4.242.726 (-15%)

La Nintendo Switch est très haute cette semaine, même si la console classique est presque en rupture de stock partout. Les bonnes ventes de versions Lite couvrent le souci de pénurie pour le moment.