Le survival-horror Tormented Souls va vous donner de bonnes raisons d’avoir peur…

Saint-Ouen, France – 22 avril 2021 : PQube, Dual Effect / Abstract Digital et Just For Games sont heureux d’annoncer l’arrivée en France de Tormented Souls en versions physique sur Nintendo Switch et Playstation 5.

Tormented Souls est un survival-horror développé par un studio indépendant Chilien. Adoptant une vue en caméra fixe, le titre rend hommage aux classiques du genre comme Resident evil, Silent Hill et Alone in the Dark. Avec des énigmes retorses dans un environnement sombre et menaçant, prenez votre courage à deux mains pour explorer et dévoiler le passé sinistre du manoir Wildberger, vieille bâtisse transformée en hôpital inquiétant…

Tormented Souls sortira sur Playstation 5 le 13 août 2021, et sur Nintendo Switch le 29 octobre 2021.