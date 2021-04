La Nintendo Switch est désormais la 6e console la plus vendue de tous les temps au Japon.

Si vous consultez le classement des ventes hardware du Famitsu, vous savez que la Nintendo Switch surf toujours sur un succès important au Japon.

La famille de consoles Switch est toujours le hardware le plus vendu dans le classement hebdomadaire des ventes de Famitsu depuis sa sortie. La Switch est actuellement la sixième console la plus vendue de tous les temps au pays du soleil levant et devrait dépasser la PSP de Sony et la PlayStation 2 assez rapidement. Elle a par contre encore du chemin à parcourir pour battre le Game Boy et la Nintendo DS. Découvrez ci-dessous les consoles de jeux vidéo les plus vendues de tous les temps au Japon.

La 5e place de la PSP devrait être récupérée en mai.

La 4e place de la PS2 devrait être récupérée vers novembre (avec Pokémon).

La 3e place de la 3DS devrait être récupérée à la mi-2022

In Japan, Nintendo Switch is now the 6th best selling console of all time.

5th spot from PSP should be taken in May

4th from PS2 taken around Nov. (with Pokémon)

3rd from 3DS taken mid 2022

DS and GB are very far (need 22/23 to be almost as big as 20/21) but who knows… pic.twitter.com/jG1vHF2J5O

— Video Games Charts (@ChartsJapan) April 24, 2021