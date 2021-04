13 nouveaux jeux annoncés ou datés sur Nintendo Switch

On commence avec, surement, l’annonce la plus hype de la semaine. Les créateurs de Celeste travaillent sur un nouveau “jeu d’action et d’exploration en 2D” aux accents de Secret Of Mana.

Earthblade 🌷 Vibe reveal! (🔊sound on!)

A 2D explor-action game in a seamless pixel art world. The next release from the Celeste team, coming 20XX. pic.twitter.com/ceAM80PEaG — Extremely OK Games (@exok_games) April 19, 2021

Jetboard Joust sortira le 18 ami sur Nintendo Switch pour $9.99.

Un croisement entre un shoot ’em up d’arcade et un roguelike moderne ! Montez sur un jetboard aussi mortel que stylé et pourfendez le ciel en atomisant les envahisseurs extra-terrestres. Affrontez des boss immenses sur plusieurs niveaux. Un jeu d’arcade classique pour la nouvelle génération! Un shoot ’em up intense de type arcade dans lequel vous maniez un vaste arsenal d’armes ridiculement explosives pour terrasser une race d’extra-terrestres maléfiques ayant comme projet d’enlever des civils innocents pour en faire des mutants. Galactic Jetboard combine l’esprit et l’intensité des jeux de tir à monnayeur des années 80 avec la rejouabilité et les éléments tactiques des roguelikes hardcores modernes. Ne cherchez pas l’histoire. Attendez-vous plutôt à une action frénétique et fluide en 60 fps, des gros flingues et des explosions !

Angels with Scaly Wings sortira lui le 30 avril pour 9,99 €.

Après la découverte d’un mystérieux portail, vous êtes sélectionné comme l’un des rares humains à pouvoir voyager dans le monde des dragons. Alors que vous servez comme ambassadeur, vous en apprenez davantage sur cet endroit étrangement familier et vous découvrez que votre collègue humain en sait plus qu’il ne le laisse croire… Il vous incombera, à vous et aux amis que vous vous ferez, de découvrir le complot qui menace ce monde nouvellement découvert. Ce faisant, il se pourrait même que vous trouviez l’amour.

Nongunz: Doppelganger Edition sortira le 6 mai sur Nintendo Switch.

Nongunz est un jeu de plateforme-action rogue-lite procédural. Combattez des créatures grotesques, enchaînez les éliminations et secourez des adeptes pour qu’ils rejoignent votre armée statique et vous permettent d’acheter des bonus.

Residual sortira lui à la fin de l’année.

Trail Out sortira en 2022.

Before I Forget sortira le 29 avril.

Explorez le présent pour révéler le passé dans cette courte expérience basée sur les thèmes de l’amour, la perte et les événements qui jalonnent nos vies. Une exploration narrative dans un monde où les souvenirs s’effacent et se mélangent en permanence. Un jeu sur la démence et ce qui arrive lorsqu’une personne n’est plus en mesure de se raccrocher aux choses qu’elle a faites ni aux personnes qu’elle a aimées.

Grotto sortira sur Nintendo Switch via l’eShop de la console hybride.

Tandem: A Tale of Shadows story sortira à la fin de l’année sur Nintendo Switch.

Tandem : A Tale of Shadows redéfinis le genre du puzzle platformer avec son gameplay unique et une esthétique superbe. Incarnez les personnages d’Emma et de Fenton, un adorable ours en peluche, dans une enquête au rythme effréné à travers des univers époustouflants. Tandem : A Tale of Shadows redéfinis le genre du puzzle platformer avec son gameplay unique et une superbe esthétique, qui vous plongera dans un Londres de la fin du 19ème siècle. Le fameux Thomas Kanes a mystérieusement disparu ! Emma, une fervente admiratrice des Kanes, est convaincue qu’elle doit le retrouver sans plus attendre et décide alors de mener l’enquête accompagnée par Fenton, son fidèle ours en peluche. Ensemble, ils vont devoir explorer le sombre et effrayant manoir, qui est maintenant abandonné par les Kanes. Découvrira-t-elle la vérité à temps ?

Space Commander: War and Trade sortira le 13 mai sur Nintendo Switch.

Luttez, explorez les étoiles, commercez et gérez votre flotte dans la galaxie.Space Commander: War and Trade est un jeux de simulation spatiale solo avec des graphismes spectaculaires, un système combat intuitif et une mécanique approfondie. Space Commander: War and Trade est un jeux de simulation spatiale solo avec des graphismes spectaculaires, un système combat intuitif et une mécanique approfondie. Plusieurs campagnes offrent une expérience variée allant du jeu de tir arcade au RPG bac à sable.

DEVENEZ UN PILOTE SPATIAL

Construisez votre flotte à partir d’une multitude de vaisseaux aux classes et aux spécialisés variés ! Pilotez des chasseurs rapides et maniables, des bombardiers lourds, des grands transporteurs et bien d’autres vaisseaux. Personnalisez et améliorez les pour les adapter au mieux à votre style de jeu. Accumulez de l’expérience et améliorez vos compétences de commandement pour être plus efficace lors des combats ainsi que dans le commerce.

SUIVEZ UNE CARRIÈRE DE MERCENAIRE, DE COMMERÇANT OU DE MAFIEUX

Trouvez votre chemin. Choisissez l’action avec Delta Merc. Joignez-vous aux honorables gardes de l’espace et devenez le bras droit de la loi. Si vous préférez un emploi plus paisible, alors envisagez de vous allier avec Motus, une société de transport fournissant diverses escorte et proposant des missions commerciales simples et rentables. Enfreignez la loi et devenez un pirate de l’espace avec le Syndicat, un groupe de contrebandiers qui attaquent des vaisseaux dans toute la galaxie. En recueillant des points de réputation pour chaque faction, vous grimperez dans la hiérarchie et vous aurez accès à des missions plus rentables, mais plus difficiles.

IMMERGEZ VOUS ET DECOUVREZ DE NOUVELLES MÉCANIQUES

L’économie, les marchandises, et les systèmes commerciaux ajoutent un nouveau niveau de gameplay. La gestion de la consommation de carburant et la découverte des meilleures routes commerciales sont cruciales pour la réussite d’une entreprise de transport. Si vous gagnez suffisamment de crédits, vous serez en mesure d’acheter vos propres stations spatiales et de construire des modules de production spécialisés.

Explorez les coins les plus éloignés de la galaxie avec notre module étendue générant d’innombrables systèmes stellaires qui n’attendent qu’à être découverts.

VIVEZ UNE GUERRE D’ENTREPRISES DE L’INTERIEUR OU LUTTER CONTRE LES ÉTRANGERS

Space Commander: War and Trade est proposé avec de multiples campagnes offrant des expériences uniques pour tout le monde, des joueurs occasionnels aux fans hardcore des classiques simulations spatiales.

Notre puissant éditeur de mission avancé vous permettra de créer vos propres histoires et de télécharger des campagnes créées par la communauté.

Cotton Guardian Force Saturn Tribute est annoncé au Japon le 30 septembre. Cotton 2 : Magical Night Dreams, Cotton 2 : Magical Night Dreams et Guardian Force seront inclus dans la collection comprenant les versions SEGA Saturn. De nouvelles fonctionnalités seront incluses, telles que le tir rapide, une fonction de retour en arrière, la sauvegarde/le chargement rapide et les classements en ligne.

FuRyu annonce un jeu de carte sur Nintendo Switch, Battle Spirits: Connected Battlers. Le jeu sera accompagné d’un tutoriel pour les nouveaux joueurs et permettra les combats en ligne.

Et on terminera cet article avec le top des ventes eShop aux USA sur 3DS la semaine dernière.

Software

1. Pokemon Crystal

2. Pokemon Yellow

3. Tomodachi Life

4. Pokemon Omega Ruby

5. Pokemon Red

6. Pokemon Silver

7. Pokemon Gold

8. Zelda: Ocarina of Time 3D

9. Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo

10. Pokemon Alpha Sapphire

11. Zelda: Majora’s Mask 3D

12. Pokemon Blue

13. 3D Sonic the Hedgehog 2

14. Pokemon X

15. Super Mario Bros. 3

16. Pokemon Y

17. Zelda: Oracle of Seasons

18. Pokemon Ultra Sun

19. Stella Glow

20. Super Mario 3D Land

Videos

1. Kirby: Planet Robobot Overview Trailer

2. Tomodachi Life Wish List Video

3. Nintendo Direct 9/13/18

4. Super Mario Maker for 3DS – Overview Trailer

5. Mario Kart 7 Video

6. 3D Sonic the Hedgehog 2 Trailer

7. Pokemon Rumble World Trailer

8. Super Mario 3D Land Video

9. Pokemon Bank Trailer

10. IronFall Trailer

11. Zelda: Ocarina of Time 3D Video

12. Stella Glow Trailer

13. Sonic Generations Video

14. Team Kirby Clash Deluxe – Ready for Launch

15. New Super Mario Bros. 2: Coin Rush

16. Pokemon Yellow Trailer

17. Kirby: Planet Robobot Accolades Trailer

18. Introducing Tomodachi Life

19. Tomodachi Life Direct 4/10/14

20. Nintendo Minute – Tomodachi Life