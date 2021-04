UNTO THE END en édition physique limitée sur Nintendo Switch

Unto The End

Paris, le 28 avril 2021 – L’éditeur français Red Art Games annonce aujourd’hui à 17 heures que UNTO THE END sortira physiquement sur PLAYSTATION 4 et NINTENDO SWITCH ! Les précommandes ouvriront à 17 heures le jeudi 29 avril sur www.redartgames.com

Unto The End est une aventure-combat artisanale et éprouvante. Seul et dépassé par les événements, un humble père doit endurer un voyage désespéré pour retrouver sa famille. Armé d’une épée, d’un poignard et de sa matière grise, il devra vaincre et déjouer les créatures qu’il rencontrera au fil de ses voyages en terres inconnues, où chaque pas qui le rapproche du foyer comporte son lot de dangers.

Caractérisitiques :

Combats en lecture-réaction : un système de combat unique axé sur les compétences et la maîtrise, élaboré de zéro spécifiquement pour la 2D. Combattez intelligemment et frappez au bon moment avec votre épée et vos armes de jet dans des batailles acharnées en duel ou en groupe.

Rencontres artisanales nuancées : l’aventure se dessine au fil de rencontres soigneusement conçues, chacune mettant en lumière des adversaires aussi redoutables qu’intelligents, tous avec leur propre histoire bien ancrée dans l’univers du jeu.

Savoir-faire au centre : une expérience solo éprouvante à la prise en main accessible. Toutes les capacités du père sont disponibles dès le départ, mais leur maîtrise ainsi qu’une observation attentive de l’environnement seront essentielles à sa survie.

Univers impitoyable : des ruines souterraines caverneuses aux pics montagneux, surmontez les défis environnementaux et les pièges mortels alors que vous arpentez un monde aux paysages fourmillant de détails.

