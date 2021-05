Laissez-vous emporter par la deuxième partie du Passe d’Extension pour STORY OF SEASONS: Pioneers of Olive Town

Ceux qui souhaitent faire forte impression à Windswept Falls, ou porter quelque chose de nouveau à Olive Town, pourront le faire avec l’arrivée du contenu School Uniform Costumes. Ce contenu téléchargeable ajoutera des uniformes scolaires de style élégant pour le personnage du joueur et les 10 candidats au mariage, permettant aux fans de revivre les joies de la jeunesse. Allez-vous créer une comédie romantique avec votre moitié ? Vous seul pouvez en décider avec ce nouveau contenu de STORY OF SEASONS : Pioneers of Olive Town.

Le pack d’extension Windswept Falls et School Uniform Outfits sont inclus dans le Passe d’Extension de STORY OF SEASONS : Pioneers of Olive Town. Vous trouverez ci-dessous une feuille de route de ce que vous pouvez attendre du Passe d’Expansion :

Détails du Passe d’Extension :

Partie 1 – DISPONIBLE

Costumes ‘Animal Attire’ pour le joueur et les candidats au mariage.

Histoire additionnelle ‘Olive Town Mystery Files’ – Rejoignez Mikey et Cindy dans l’enquête visant à déterminer la cause d’étranges incidents se produisant à Oliville dans le tout premier scénario d’enquête de la série STORY OF SEASONS !

Partie 2 – DISPONIBLE

‘Windswept Falls Expansion Pack’ – Explorez une toute nouvelle zone rafraîchissante, où vivent quatre personnages issus des précédents jeux STORY OF SEASONS sur Nintendo 3DS™ (dont deux qu’il est possible d’épouser).

Partie 3 – Juin 2021

Set « School Uniforms » de costumes d’écoles pour le protagoniste et les candidats au mariage.

‘Terracotta Oasis Expansion Pack’ – Découvrez une oasis exotique où vivent quatre personnages issus de STORY OF SEASONS sur Nintendo 3DS (dont deux qu’il est possible d’épouser).

Partie 4 – Juillet 2021

Costumes ‘Yukata Set’ pour le joueur et les candidats au mariage.

Histoire additionnelle ‘The Legendary Sprite Dance’ – Grâce à vos efforts, le Village des Lutins est plus vivant que jamais ! Ils sont maintenant déterminés à ramener leur danse légendaire à l’occasion d’un banquet… avec ou sans la permission de Luchef !

Partie 5 – Août 2021

‘Twilight Isle Expansion Pack’ – Mettez le cap sur une île baignée dans la lumière du soleil couchant, où ont emménagé quatre personnages issus de STORY OF SEASONS: Trio of Town (dont deux qu’il est possible d’épouser).

Les personnes achetant le Passe d’Extension pour STORY OF SEASONS: Pioneers of Olive Town auront aussi immédiatement accès aux costumes suivants :

‘Pete and Claire’s Overalls’ costumes de STORY OF SEASONS: Friends of Mineral Town

‘Yuto and Naomi’s Hoodies’ costumes de STORY OF SEASONS: Friends of Mineral Town

‘Henry and Holly’s Western Attire’ costumes de STORY OF SEASONS: Trio of Towns

De plus amples détails sur STORY OF SEASONS: Pioneers of Olive Town et le Passe d’Extension peuvent être trouvés sur le site officiel de STORY OF SEASONS.

Développé par Marvelous Inc., publié par Marvelous Europe Limited et distribué par Just for Games en France, STORY OF SEASONS: Pioneers of Olive Town est maintenant disponible pour Nintendo Switch. Ce titre a été classé PEGI 7.

À propos de STORY OF SEASONS: Pioneers of Olive Town :

La dernière nouveauté de la franchise STORY OF SEASONS s’enracine sur la Nintendo Switch ! Ce titre de simulation de ferme/vie originale tant attendu donne aux joueurs plus de liberté que jamais ! Adoptez l’esprit des pionniers pour dompter la nature sauvage, découvrez de nouveaux animaux, produisez et faites prospérer votre ferme. Personnalisez chaque centimètre de votre domaine pour impressionner un nouvel ensemble de candidats au mariage d’Oliville, un site touristique en devenir qui se développe et prospère parallèlement à votre ferme.

Caractéristiques principales :

Un monde sauvage à découvrir: Domptez la nature de la péninsule, découvrez la faune et la flore locales, ainsi que les secrets du monde autour de vous. Travaillez la terre pour construire la ferme de vos rêves à partir de rien. Construisez des installations comme vous le souhaitez, améliorez vos compétences agricoles et fabriquez tout, des clôtures aux arroseurs pour les cultures !

Cultivez votre ferme, cultivez votre ville: Réunissez et traitez les matériaux pour répondre aux demandes et améliorer l’infrastructure d’Oliville, mettez vos outils à niveau ou commandez de nouveaux accessoires ou tenues.

Mécanismes simples, jeu riche: Les fermiers en herbe peuvent avoir l’esprit tranquille avec le retour du Mode Pousse et du Mode Normal, avec un nouveau système de demande mettant en évidence les nouvelles fonctionnalités alors que vous aidez les habitants locaux ! Les joueurs expérimentés prêts à créer leur ferme dynamique trouveront tous les éléments fondamentaux de la série STORY OF SEASONS, avec de nouvelles variations par rapport au jeu classique.

Il se passe toujours quelque chose à Oliville ! Participez aux festivals locaux alors que la ville s’anime avec plus de 200 événements uniques ! Apprenez à mieux connaître vos voisins et vous pourriez même trouver l’amour parmi eux.

STORY OF SEASONS: Pioneers of Olive Town est disponible depuis le 26 mars 2021 sur Nintendo Switch.