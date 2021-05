Coopérez pour aider les kiwis postiers de KeyWe dès le 31 août !

Londres, Royaume-Uni, Saint-Ouen, France – 27 mai 2021 : Sold Out, Stonewheat & Sons et Just For Games sont heureux d’annoncer que l’adorable jeu de coopération chaotique KeyWe sortira le 31 août 2021 en version physique sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One et Nintendo Switch.

En supplément, la version Nintendo Switch de KeyWe comprendra les accessoires et costumes exclusifs “Chevalier Lavande” et “Chevalier Ambre” pour permettre aux joueurs de distribuer le courrier façon médiévale. Équipez Jeff et Debra de casques éblouissants et de boucliers majestueux, et prenez d’assaut le téléposte pour l’honneur de Bungalow Basin !

La version PlayStation 5 profitera également du retour haptique et des gâchettes adaptatives de la manette sans fil DualSense pour immerger davantage les joueurs dans l’univers de Bungalow Basin, en leur permettant de ressentir la tension des lance-pierres, le “pop” satisfaisant du papier bulle qui éclate et le bruit des petits pieds de Jeff et Debra qui courent dans la salle du courrier.

“Nous avons eu à cœur de créer un jeu chaleureux et agréable pour que les amis et les familles puissent en rire et en profiter ensemble“, a déclaré Joel Davis, animateur chez Stonewheat & Sons. “Ce fut un plaisir de créer le Téléposte coloré et son personnel insolite, et nous sommes impatients d’accueillir les joueurs dans le monde de Bungalow Basin le 31 août.“

“KeyWe est un jeu outrageusement adorable à jouer avec un ami“, a ajouté Katie Clark, chef de produit senior chez Sold Out. “Nous sommes incroyablement fiers de toute l’équipe de Stonewheat & Sons et nous espérons que les joueurs verront quelque chose de spécial dans ce jeu, de la même manière que nous le faisons chez Sold Out.“

KeyWe sortira le 31 août 2021 en version physique sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One et Nintendo Switch.

À propos de KeyWe :

KeyWe est un jeu de gestion postale chaotique ayant pour protagonistes Jeff et Debra, deux petits kiwis travaillant dans une salle du courrier ludique au rythme frénétique. Sans bras pour les aider, ils devront sauter, battre des ailes, picorer et donner des coups de postérieur pour interagir dans leur environnement composé de leviers, cloches et boutons pour livrer ces messages à temps.

Caractéristiques de KeyWe :