Amazon Mexique liste la précommande de la Nintendo Switch Pro

On en parlait hier, les rumeurs sont de plus en plus fortes autour des informations sur la Nintendo Switch nouvelle génération. La nouvelle Switch pourrait être annoncée avant l’E3 de juin. Des fournisseurs affirment que Nintendo va probablement fixer le prix du nouveau modèle à plus de 299 $.

Un listing Amazon est apparu hier pour une “Nouvelle Nintendo Switch Pro” et elle est vendue par le compte officiel Nintendo sur Amazon!

Cela semble être une page de placeholer pour le produit, il n’y a pas de date de sortie, mais le numéro de modèle est répertorié comme “dummyasin-nnsw-2021-014.” On ne verra qu’avec le temps s’il s’agit ou non d’un véritable listing.

D’après bloomberg, une fois encore, Nintendo prévoit de commencer l’assemblage de sa nouvelle Switch dès juillet et de sortir la cette version améliorée de sa console de jeu vieille de quatre ans en septembre ou octobre. La nouvelle console, dont le prix sera probablement plus élevé que celui de la console originale à 299 $, pourrait être annoncée avant la conférence E3 qui débutera le 12 juin, afin de permettre aux éditeurs de présenter leur gamme complète de jeux Switch lors de l’événement. Elle sera vendue aux côtés de la Switch Lite à 199 dollars, la Switch standard étant progressivement retirée de la vente. Les assembleurs commenceront à expédier le nouveau modèle dès le mois de juillet et la production devrait s’accélérer pour atteindre un pic au cours du trimestre octobre-décembre. Et ce, malgré les pénuries généralisées de semi-conducteurs qui ont affecté l’approvisionnement de tout, des automobiles aux téléviseurs, en passant par les casques et les consoles de jeux, y compris la Nintendo Switch elle-même.