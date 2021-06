7 nouveaux jeux annoncés sur Nintendo Switch et de nouveaux trailers

Encore une petite journée pleine d’annonces.

Incarnez le lapin grassouillet Chubbit, prisonnier d’un jeu de plateformes de précision infernal ! Pour sortir, il vous suffit de vous déplacer vers la droite et la gauche en maîtrisant la physique subtile des rebonds infinis ! Rotund Takeoff sortira sur Nintendo Switch via la boutique en ligne le 17 juin.

IdolDays sortira sur Nintendo Switch le même jour, le 17 juin, pour 6,59 € sur l’eShop de la console hybride. C’est jeu d’amour-aventure où vous pourrez apprécier la vie de colocation pleine de cœur d’un producteur débutant et d’une délinquante devenue idole.

<STORY>

Un jeune homme travaillant dans une agence d’Akihabara qui gère des groupes d’idoles underground a reçu l’ordre de son patron de découvrir de nouvelles idoles. Aujourd’hui, il est au bout du rouleau. Le protagoniste est désemparé, car les filles ayant le talent nécessaire pour devenir le genre d’idole qu’il imagine sont rares. Il est assis défait sur un banc de parc lorsqu’il croise une fille qui chante pour elle-même tout en nourrissant des chats. La chanson de la fille est délicate, mais sa voix le secoue au plus profond de lui-même. Son cœur est volé en un instant, le protagoniste se tourne vers la fille et essaie de la recruter pour devenir une idole. Cependant, la fille refuse catégoriquement, disant que l’idée est stupide, avant de disparaître. Le lendemain, le protagoniste est convoqué au bureau, où il apprend que la fille de leur parrain a été engagée comme membre du personnel et se voit confier la tâche d’être son maître de stage. La fille qui apparaît devant le jeune homme déconcerté est la même que celle qui a refusé son offre de scoutisme la veille. Elle s’appelle Tsubaki Akanesaki. Bien qu’elle ait eu plusieurs emplois, elle a été renvoyée de chacun d’eux pour s’être battue. Qu’est-ce que le destin réserve à un jeune homme qui a été chargé de former une fille dont la délinquance est totale ? !

Parviendrez-vous à tuer en toute impunité ? Overboard! est déjà disponible sur Nintendo Switch pour 12,69 €.

Faites chanter un espion. Rencontrez l’amour. Assassinez un rival. Trichez aux cartes. Droguez un témoin. Mentez, nouez des amitiés, trahissez, consolez, resquillez, séduisez, volez, empruntez, priez, écoutez aux portes, tuez… Le jeu recèle d’indices, de preuves, de suspects, d’accusations, de secrets et de mensonges. Il vous faudra employer vos talents d’intimidation et faire preuve de ruse et de charisme pour faire porter le chapeau à quelqu’un d’autre.

tERRORbane est annoncé sur Nintendo Switch.

Gamuzumi a annoncé son prochain jeu pour la Nintendo Switch : Sable’s Grimoire, un visual novel mettant en scène des filles monstrueuses dans une académie de magie, développé par Zetsubou Games. Il sortira le 10 juin en Europe et en Amérique du Nord.

Surprise: Conglomerate 451: Overloaded est disponible sans prévenir sur l’eShop pour 9,99 €.

Faites face à un cyber-monde, dans un jeu de rôle à la première personne, basé sur le passage de donjons avec des éléments de type roguelike. Vous êtes le PDG d’une agence spéciale. Le Sénat du Conglomérat vous charge de rétablir l’ordre dans le secteur 451, où des corporations corrompues font régner leur loi. Grâce au dernier décret constitutionnel, vous avez toute latitude pour créer des clones humains. Formez votre propre équipe, manipulez l’ADN, entraînez vos agents, équipez-les d’armes ultrasophistiquées, choisissez quels implants cybernétiques leur greffer et déployez-les en mission avec pour seuls objectifs d’éradiquer le crime et de rétablir l’ordre à tout prix.

Contenu exclusif : débloquez la puissance de nouveaux cyber-membres !

Gérez vos ressources – À la tête de votre propre unité de recherche, développez des technologies de pointe qui débloqueront de nouvelles fonctionnalités, des pouvoirs et autres options de progression.

Créez des superhumains – En plus d’améliorer vos armes et armures, vous pouvez recourir à la cybernétique pour greffer sur vos agents des implants interchangeables qui étofferont leurs rôles et capacités.

Un système de douleur et de trauma – Les blessures les plus anodines peuvent avoir des séquelles durables. Quand les agents subissent des dégâts au combat, ils risquent de déclarer des traumatismes permanents qui les suivront d’une mission à l’autre.

Mode Histoire ou Sans fin – À vous de choisir ! Le mode Histoire vous propulse dans un monde secoué par la guerre, dominé par la propagande de corporations corrompues. En mode Sans fin, de nouveaux contenus sont créés indéfiniment.

Avantages et mutations – Vos agents peuvent acquérir des compétences spéciales (avantages) et obtenir des mutations.

Améliorations et Troubles : achetez des améliorations pour décupler provisoirement la force de vos agents, au risque qu’ils développent des troubles mentaux.

Cyber-donjons à génération procédurale – Retrouvez tout le frisson d’un dungeon crawler dans un contexte hyper-technologique, au fil de missions captivantes dans des donjons à génération procédurale.

Si vous mourez dans le jeu… – Si un agent meurt sur le terrain, c’est pour de bon. Chaque mission pourrait être sa dernière. La moindre décision pourrait vous coûter cher, alors agissez à bon escient.

Piratez le monde – Accédez au cyberespace dans le feu de vos missions et utilisez vos talents de pirate pour obtenir de précieuses informations et prendre le dessus sur vos rivaux.

Objets et succès – Trouvez des objets de valeur dans les donjons et rapportez-les à la Collectionneuse pour découvrir la vérité.

Warhammer 40,000: Shootas, Blood & Teef est un nouveau jeu de plateforme run & gun en 2D créé par les développeurs de la franchise Guns, Gore & Cannoli : Warhammer 40,000: Shootas, Blood & TEEF ! Menez une invasion d’Orks, détruisez la cité-ruche et tuez votre chef de guerre ! C’est parti ! Le jeu sortira en 2022 sur Nintendo Switch.

Les Orks, race sauvage connue sous le nom de « Marée verte », font des ravages dans la galaxie avec une violence inimaginable lors de terribles croisades appelées Waaagh ! Ce sont des brutes sauvages et sans pitié qui anéantissent la moindre race qui se met en travers de leur route destructrice. Prenez la tête d’une invasion d’Orks : massacrez, écrasez et tirez sur tout ce qui bouge au sein de la cité-ruche de Luteus Prime durant une mission pour sauver votre Squig poilu et vous vengez de votre chef de guerre ! Et peut-être même devenir chef de guerre d’une WAAAGH! au passage… La loi du plus fort n’a jamais été aussi violemment marrante ! Ça va dakka sec ! Anéantissez vos cibles avec un arsenal d’armes variées et criblez-les de balles. Personne ne peut vous arrêter ! Les explosions de flammes… et de corps n’ont jamais été aussi marrantes ! WAAAGH ! Laissez vos émotions et la violence vous envahir jusqu’à pouvoir tout déchainer dans une explosion de balles ! La violence entraîne la violence, et les ravages que vous causez s’accumulent jusqu’à ce que vous puissiez déchainer une imparable WAAAGH ! Parce que les Orks sont bons à deux choses : se battre… et gagner ! Orks ensemble forts ! Affrontez avec vos amis les forces de la Garde Impériale, les disciples des Génovores et les Space Marines. Ou fracassez-leur juste le crâne pour voir qui est l’Ork le plus féroce du clan !

Nouvelle vidéo pour eBaseball Pro Yakyuu Spirits 2021 Grand Slam.