Le jeu vidéo The Last Kids on Earth disponible aujourd’hui sur Nintendo Switch

Le jeu vidéo d’action de zombies, basé sur les livres à succès du New York Times et de la série Netflix récompensée par un Emmy Award, The Last Kids on Earth, est officiellement disponible. Faites équipe en famille ou entre amis et affrontez une multitude de zombies et de monstres géants afin de sauver le monde !

LYON, 4 juin 2021 – L’Apocalypse des zombies est arrivée, il est temps de se préparer à un combat épique ! Outright Games, principal éditeur mondial de jeux interactifs destinés aux familles, en collaboration avec Atomic Cartoons (le pôle enfants et famille de Thunderbird Entertainment) et le studio de développement Stage Clear Studios, sont fiers de présenter le jeu vidéo The Last Kids on Earth et le sceptre maudit disponible aujourd’hui sur Nintendo Switch™, PlayStation®, Xbox et Steam.

Dans le jeu vidéo The Last Kids on Earth et le sceptre maudit, les fans pourront découvrir une toute nouvelle histoire, explorer l’immense ville de Wakefield et affronter des hordes de zombies. Ils incarneront les héros de la série, Jack, Quint, June et Dirk et partiront à la recherche des morceaux disparus du puissant bâton de la malédiction afin de vaincre Malondre, la reine des monstres gluants, avant qu’elle invoque Rezzoch l’Ancien, destructeur des mondes. Les joueurs pourront se lancer dans l’aventure en mode coopératif hors ligne jusqu’à 4 joueurs, qui sera bientôt suivi d’un patch qui ajoutera la fonctionnalité multijoueur en ligne, plus tard, dans l’année.

Terry Malham, PDG d’Outright Games : « C’est une aventure incroyablement excitante pour nous de faire partie de l’univers de The Last Kids on Earth. Nous avons eu beaucoup de plaisir à travailler avec l’auteur Max Brallier et Atomic Cartoons pour transposer les personnages étonnants des livres et de la série dans une aventure de zombie pleine d’action et amusante pour toute la famille. Nous espérons que les joueurs l’apprécieront autant que nous ».

Ce tout nouveau jeu vidéo est basé sur la série animée primée The Last Kids on Earth d’Atomic Cartoons et sur les livres de Penguin Random House (Editions Milan en France sous le titre « Les mômes de l’apocalypse »), qui se sont vendus à plus de sept millions d’exemplaires dans le monde entier. Cette saga comprend trois tomes : Les Mômes de l’Apocalypse ; Zombie Parade et Cauchemar Royal (vendus à plus de 12 000 exemplaires en France) et le quatrième, Invasion cosmique, qui sera disponible en librairie dès le 7 juillet.

Max Brallier, auteur des livres à succès et créateur de la série Netflix : « En tant que joueur depuis de longues années, donner vie à The Last Kids on Earth sur consoles et PC est pour moi un rêve qui se réalise. Atomic Cartoons, Cyber Group Studios, Outright Games et Stage Clear Studios ont été des partenaires incroyables et je crois que nous avons réussi à créer quelque chose de vraiment spécial. Je suis incroyablement enthousiaste à l’idée que les fans puissent interagir avec le monde de Last Kids d’une manière totalement nouvelle – dans la peau de leurs personnages préférés ! »

En plus des livres à succès, Atomic Cartoons s’est associé à Max Brallier pour la série animée Netflix, The Last Kids on Earth, dont la première diffusion a eu lieu en 2019 avec une émission spéciale de 66 minutes qui a remporté une Emmy Award pour le « meilleur programme d’animation spécial ». Deux saisons supplémentaires ont vu le jour en 2020 ainsi qu’un épisode interactif spécial intitulé « Happy Apocalypse to You », qui a commencé à être diffusé en continu le 6 avril 2021. Pour produire l’épisode interactif, Atomic Cartoons s’est appuyé sur la technologie interactive de Netflix qui demande aux téléspectateurs de faire des choix à l’aide de leur télécommande pour faire avancer l’histoire.

Les droits de propriété intellectuelle de The Last Kids on Earth ont été acquis en 2017 par Thunderbird Entertainment Group, la société mère d’Atomic Cartoons. En plus de la série animée Netflix et du jeu vidéo, Atomic Cartoons, en collaboration avec Cyber Group Studios, a également lancé une ligne de jouets et de produits dérivés basée sur la série avec Jakks Pacific, ainsi qu’une ligne de T-Shirt avec Hot Topic.

Matthew Berkowitz, directeur de la création, Atomic Cartoons et Thunderbird Entertainment : « Le lancement de The Last Kids on Earth et le sceptre maudit marque le début d’une nouvelle aventure passionnante pour l’univers de Last Kids. Les fans auront la chance de plonger dans ce monde et de s’immerger dans une histoire entièrement originale, conçue de A à Z pour l’expérience du jeu vidéo. Cette aventure pleine d’action est une pièce unique de la saga, mais elle est toujours reliée de manière transparente au reste de l’univers que nous connaissons et aimons tous. Plus encore, il s’agit d’un jeu amusant pour tous les âges qui rassemble les enfants et les familles alors qu’ils incarnent Jack, June, Quint et Dirk et qu’ils combattent un tout nouveau méchant, Malondre, la reine des monstres gluants ! Nous sommes ravis de notre partenariat avec Outright Games et Stage Clear Studios et de la façon dont l’univers Last Kids de Max est dépeint de manière authentique – de la ville de Wakefield aux personnages principaux, en passant par les monstres, les zombies et bien plus encore. Nous espérons que les fans de la série et des livres l’apprécieront autant que nous avons aimé le créer, et nous avons hâte qu’ils le découvrent par eux-mêmes ! »

Dominique Bourse, COO, et Thierry Braille, Vice-président de la Division Interactive et Jeux Vidéo de Cyber Group Studios ont déclaré : “Nous sommes ravis que la collaboration avec Atomic Cartoons et Outright Games ait donné naissance à un jeu très intéressant basé sur The Last Kids on Earth. La combinaison de cette merveilleuse propriété intellectuelle et de l’excellent jeu développé par Outright Games donne un jeu vidéo étonnant qui contribuera à étendre l’univers de The Last Kids on Earth”.

The Last Kids on Earth et le sceptre maudit est disponible dès maintenant sur Nintendo Switch™, PlayStation®, Xbox et Steam.