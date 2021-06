Big Rumble Boxing: Creed Champions sortira le 3 septembre !

Survios et Metro Goldwyn Mayer (MGM) invitent les joueurs à entrer sur le ring avec un tout nouvel épisode de la série de jeux Creed, Big Rumble Boxing: Creed Champions. Ce tout nouveau jeu de boxe arcade est prévu sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One et PC le 3 septembre 2021 . Big Rumble Boxing: Creed Champions marque une seconde collaboration entre les deux entités, et suit le succès de Creed: Rise to Glory sorti en 2018, avec des personnages emblématiques des franchises iconiques de MGM ; Creed et Rocky.

Big Rumble Boxing: Creed Champions apporte l’intensité de la série Creed sur consoles et PC pour la toute première fois. Accompagné d’un casting unique de personnages, tels que les rôles principaux Adonis Creed, Rocky Balboa, Apollo Creed, Ivan et Viktor Drago, Clubber Lang et bien d’autres. Les joueurs s’affronteront contre les meilleurs combattants du monde dans un mode arcade palpitant, où ils découvriront de nouvelles histoires et débloqueront des récompenses. Ils pourront également défier leurs amis et leur famille dans un mode compétitif local, et exécuteront ainsi leurs techniques de boxe dans des matchs intenses en un contre un.

Les joueurs auront aussi la chance de retrouver des mouvements bien connus des sagas Creed et Rocky, ainsi que leurs entrainements hors normes. Ils affronteront également des adversaires de classe mondiale dans différents lieux cultes, tout en suivant l’histoire individuelle de chaque personnage. Big Rumble Boxing: Creed Champions proposera des contrôles intuitifs, ainsi que de solides mécanismes de boxe, faciles à apprendre bien que difficiles à maîtriser, offrant à chacun une chance de se battre pour se voir couronner ultime vainqueur.

Big Rumble Boxing: Creed Champions sera prochainement disponible en précommande.