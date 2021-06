Vers le retour d’une licence flippante d’EA le mois prochain ?

L’information vient de Jeff Grubb (journaliste de GamesBeat), qui a indiqué durant une de ses vidéos, que EA s’apprêtait à faire une annonce qui devrait ravir certains fans d’une certaine licence.

Même s’il n’a pas explicitement donné de nom, il s’est contenté d’un :

« I think you’ll be happy, we’re going to see it… if we’re not dead first », soit littéralement : « Je pense que vous serez content, nous allons enfin la revoir… enfin si nous ne mourons pas avant »

Autant en VF, ce n’est pas très parlant, par contre en VO le DEAD et EA font penser à la licence Dead Space !

Dead Space est un Survival Horror se déroulant dans l’espace. Fort d’un univers et d’une ambiance prenante et plutôt flippante, la série a connu 3 épisodes sur consoles de salons, un opus sur Nintendo Wii sous la forme d’un Rail Shooter (à la Umbrella Chronicles) et même un épisode vraiment bien foutu sur mobile (iOS et Android… mais disparu du store iOS). La série a même eu droit à deux films d’animation ! Toutefois la dernière apparition (plutôt réussie du jeu – Dead Space 3) remonte à 2013 et depuis plus rien…

Nous en saurons certainement plus lors de l’EA Play qui se tiendra le 22 juillet !

Source 1

Source 2