9 nouveaux jeux annoncés sur Nintendo Switch

Le post-E3 est calme, mais pas mort.

Annoncé en 2017 et prévu pour 2020, Residual sortira enfin à la fin de l’année sur la console hyrbide de Nintendo via la boutique en ligne.

The Procession to Calvary sortira le 1er juillet sur l’eShop de la Nintendo Switch pour 14,99 €.

Hourra ! La guerre sainte est terminée ! Vos oppresseurs ont été repoussés, les églises de l’Ancien dieu sont en ruines et des milliers d’innocents ont été tués ! Mais tout n’est pas rose : le tyran Pierre le divin vous a échappé et on vous a chargée de le débusquer… The Procession to Calvary est un jeu d’aventure pythonesque qui vous fait traverser un décor truffé de détails constitué de centaines de tableaux de la Renaissance.

Pointer et cliquer : une interface de point and click traditionnelle avec un menu d’interactions verbales et un inventaire simple pour accéder aux précieux objets glanés

Artwork Renaissance : des tableaux de Rembrandt, Botticelli, Michel-Ange et bien d’autres réunis dans un seul et même monde

Musique classique : une bande-son sélectionnée pour renforcer l’esthétique du jeu. Appréciez la musique de compositeurs tels que Vivaldi, Bach ou encore George Frideric Handel

Meurtre optionnel : tuez qui vous voulez sur votre route et passez les énigmes qui ne vous inspirent pas. Mais prudence : vos actions pourraient revenir vous hanter…

Non-sens : Mais rassurez-vous : si certaines blagues sont discutables, les énigmes, elles, sont très terre à terre !

No Place for Bravery sortira lui lors du dernier trimestre de 2021 sur l’eShop pour $19.99. Il sera disponible avec des textes en anglais, portugais brésilien, français, allemand, espagnol, coréen, japonais et chinois simplifié dès le lancement.

B.ARK est annoncé pour 29 juillet sur Nintendo Switch (9€99).

Les carlins, les chats, les ours et les lapins vont sauver le système solaire ! Dans ce jeu de tir à défilement latéral, vous pourrez coopérer avec vos amis pour piloter des vaisseaux mignons mais puissants et vaincre des vagues d’ennemis. Parcourez la galaxie, mettez au point des stratégies d’attaque en équipe, améliorez vos vaisseaux, et explorez le système solaire pour débloquer une fin secrète.

Un jeu de coopération en local dans lequel vous devrez sauver vos amis et combiner les capacités de vos vaisseaux.

Éliminez des ennemis, amassez des pièces et améliorez vos vaisseaux en leur ajoutant des armes folles.

Chaque animal a son propre style de jeu.

Modes de jeu multijoueur pour jouer avec vos amis et vos proches.

Loopindex sortira le 25 juin, ce jeudi, pour 4.99€ / $4.99.

Il est temps d’explorer le pays virtuel de Loopindex ! Ses vastes territoires inexplorés regorgent d’énigmes à résoudre ! Jouez seul, ou faites équipe avec un ami robot, et appuyez-vous sur votre sens de la logique et du timing pour franchir chaque zone. Particulièrement exigeant, ce jeu mettra votre ingéniosité à l’épreuve tandis que vous explorerez le « mécanisme de boucle » inédit qui est au cœur du gameplay. Vous vous lancerez dans des niveaux riches en pièges et en découvertes, vous vous lierez d’amitié avec des créatures virtuelles et vous affronterez même des boss sympas.

Heading Out sortira en 2022 sur Nintendo Switch.

Summer Paws arrive demain, le 24 juin, pour 3.99€. Jours ensoleillés, pluies d’été, nuits magiques ! Les chatons endormis sont bien cachés. Pourrez-vous les trouver ?

Boreal Tenebrae sortira sur Nintendo Switch pour cette année.

Lovekami -Useless Goddess- arrive aussi demain sur Nintendo Switch via l’eShop pour 13,99 €.

C’était après la descente d’innombrables déesses au Japon… La plupart des déesses étaient capables de se fondre dans la masse des humains, vivant en paix et heureuses ensemble. Certaines de ces déesses sont même devenues des idoles. Cependant, il y en avait d’autres qui refusaient tout simplement de suivre les règles. Ces déesses préfèrent vivre librement et faire ce qui leur plaît, causant par inadvertance toutes sortes de problèmes aux humains. Les déesses qui sont vilaines sont appelées Aragami. Le protagoniste, Sho Narumi, tombe par hasard sur une déesse qui s’effondre dans la rue et tente de l’aider. Très vite, il s’avère qu’elle est l’Aragami qui a provoqué de fréquentes coupures de courant dans une petite ville de Tokyo. Sho décide de protéger sa ville natale bien-aimée en aidant la déesse à se réhabiliter !

“Réhabiliter la déesse !”

Attendez… les déesses ne sont pas censées aider les humains ?

Avec le déplacement du décor d’Akihabara à une petite ville tranquille de Tokyo, l’histoire de la réhabilitation d’une vilaine déesse commence maintenant !