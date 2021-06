Laissez-vous entraîner dans une décennie de désespoir avec Danganronpa Decadence !

Saint-Ouen, France – 23 juin 2021 : Numskull et Just For Games sont ravis d’annoncer l’arrivée en version physique de Danganronpa Decadence, collection de dix ans de jeux de la licence adorée des fans Danganronpa, exclusivement sur Nintendo Switch en 2021.

Contenant les trois jeux de la série principale Danganronpa (1,2 et V3) ainsi que le tout nouveau jeu de plateau Danganronpa S: Ultimate Summer Camp, c’est la célébration ultime de cette série que les amateurs de visual novels, d’enquêtes et de procès extravagants vivent intensément depuis la sortie du premier jeu il y a maintenant plus de dix ans.

Une édition collector offrira aux afficionados de la saga des goodies inédits en plus des quatre jeux inclus, avec un poster en tissu du 10e anniversaire par Rui Komatsuzaki, un CD de bande-son remixée par Masafumi Takada, un set de trois impressions lenticulaires, le tout dans une superbe boîte métallique premium.

Danganronpa Decadence sera disponible en version physique Simple et Collector pour Nintendo Switch courant 2021.

À propos de Danganronpa Decadence : Danganronpa Décadence contient les trois titres principaux de la légendaire franchise Danganronpa, Danganronpa : Trigger Happy Havoc Anniversary Edition, Danganronpa 2 : Goodbye Despair Anniversary Edition et Danganronpa V3 : Killing Harmony Anniversary Edition, et propose également le tout nouveau titre Danganronpa S : Ultimate Summer Camp, un jeu bonus de type jeu de plateau avec de toutes nouvelles scènes et interactions entre vos personnages préférés ! Célébrez le 10e anniversaire de Danganronpa avec ce pack exclusif de quatre jeux en un sur Nintendo Switch. Caractéristiques principales : Dans Danganronpa 1 , 2 et V3 , vous et vos camarades de classe devez participer à un jeu de meurtre ; la seule façon de survivre est d’identifier correctement le tueur pendant le procès de classe, et d’être le dernier debout !

, et , vous et vos camarades de classe devez participer à un jeu de meurtre ; la seule façon de survivre est d’identifier correctement le tueur pendant le procès de classe, et d’être le dernier debout ! Chaque jeu est accompagné d’une galerie qui vous permet de voir des illustrations d’événements, des scènes et d’écouter des dialogues vocaux !

Comprend Danganronpa S : Ultimate Summer Camp, le titre du 10e anniversaire, qui est une version étendue du mini-jeu bonus “Ultime Plan de développement des talents” contenu dans Danganronpa V3 ! À propos de Danganronpa S : Ultimate Summer Camp : Avec une distribution de rêve composée des personnages les plus célèbres de chaque jeu Danganronpa, rassemblez les Fragments d’Espoir dans une station balnéaire tropicale. Explorez l’île de Jabberwock et améliorez vos personnages Dangan. Gagnez de l’argent en combattant et améliorez votre équipement, puis battez les boss et passez à l’île suivante !