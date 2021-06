Ayez la chair de poule avec Goosebumps: Dead of Night sur Nintendo Switch en version physique !

Saint-Ouen, France – 29 juin 2021 : GameMill Entertainment, Cosmic Forces et Just For Games ont le plaisir d’annoncer l’arrivée de Goosebumps: Dead of Night, dernier jeu de la licence “Chair de Poule” au format physique sur Nintendo Switch et Playstation 4 le 14 septembre 2021.

Retrouvez les personnages phares de Chair de Poule, la célèbre série d’histoires effrayantes de R. L. Stine, donnant des frissons aux jeunes –et des souvenirs de nuits blanches aux moins jeunes !