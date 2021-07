Une version physique pour SIR LOVELOT sur Nintendo Switch

Paris, le 6 juillet 2021 – L’éditeur français Red Art Games annoncera demain à 17h CEST que SIR LOVELOT sortira physiquement sur Nintendo Switch avec une quantité limitée de 2 900 exemplaires pour 29,99 € ! Les précommandes ouvriront à la même heure le jeudi 8 juillet sur www.redartgames.com.

Sir Lovelot est en quête de l’amour de sa vie. Rejoins-le dans ce jeu de plate-forme délirant, où impressionner des demoiselles effrontées est plus dur qu’un cœur de pierre ! Le printemps est dans l’air. Tu le sens? Assurément, Sir Lovelot le sent bien, et il est déterminé à parcourir les quatre coins de Lululand, de château en château, pour trouver l’amour de sa vie ! Ton objectif est de collecter une sélection de cadeaux à offrir à la prochaine demoiselle, tout en évitant les situations périlleuses et en combattant des créatures étranges, le plus rapidement possible!

Le jeu comporte plus de 40 excellents niveaux de plate-forme faits à la main, allant de l’escalade à la corde et des glissades sur les murs au saut en hauteur et à la plongée dans l’eau. Sir Lovelot peut retenir son souffle très très longtemps ! À toi maintenant, Sir Lovelot. Tu peux le faire!