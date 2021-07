Pokémon Go: célébrons la redécouverte du monde avec les dresseuses et dresseurs en France

Depuis cinq ans, Pokémon GO est un jeu révolutionnaire qui a donné vie à l’univers de Pokémon dans le monde réel et ce, peu importe le lieu de résidence. Niantic, l’éditeur du jeu, est heureux de lancer aujourd’hui une campagne spéciale mettant à l’honneur la découverte de la France et de ses divers territoires intitulée, “La découverte est partout !” C’est l’occasion de retrouver le monde de Pokémon GO entre amis et en famille ! Ne tardez plus et explorez le monde avec eux !

A cette occasion, des bonus exclusifs seront disponibles dans le jeu pour les dresseuses et dresseurs de France. Du 2 juillet au 8 août, les joueuses et joueurs de France pourront découvrir de nouveaux objets, des quêtes et des bonus exclusifs.

Pour célébrer cette année si particulière, Pokémon GO a déployé une campagne dédiée pour la France. En plus de nombreux bonus présents dans le jeu, une montgolfière Pokémon GO parcoure actuellement le pays jusqu’au 17 juillet.

Les déplacements de la montgolfière sont soumis aux conditions météorologiques.

Vous avez toujours rêvé de faire un tour en montgolfière ? Nous avons ce qu’il vous faut ! Avec ce tutoriel, vous allez pouvoir construire une montgolfière en papier!

Pour la première fois de son histoire, le célèbre jeu mobile a réalisé une campagne télévisée dédiée à la France et diffusée depuis le 6 juillet sur les écrans.

Retrouvez la vidéo de la campagne TV Pokemon Go ci-dessous :