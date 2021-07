Les dés seront lancés le 9 septembre 2021 dans Dice Legacy

Ravenscourt et DESTINYbit sont heureux d’annoncer que Dice Legacy sortira le 9 septembre 2021 . Ce jeu de survie et de construction de ville où chaque action est effectuée avec des dés sera disponible sur Steam, GOG, Epic Games Store et Nintendo Switch.

A l’occasion de cette annonce, une nouvelle vidéo est dévoilée, offrant une vue étendue du gameplay de Dice Legacy et ce à quoi doivent s’attendre les joueurs à leur arrivée dans ce mystérieux monde circulaire.

Cet aperçu montre les premières étapes afin d’établir un campement prospère sur les côtes de ce nouveau monde, encore inexploré, camouflé par un brouillard.

Prenez soin de votre peuple en développant des chaînes d’approvisionnement pour acheminer de la nourriture et des boissons afin de le sustenter. N’oubliez pas de créer des réserves pour passer l’hiver glacial qui ne sera que l’un des dangers que vous aurez à affronter.

Des forces hostiles attaqueront et essaieront de piller votre campement, n’oubliez donc pas de préparer vos défenses pour repousser vos assaillants.

Dissipez le brouillard et étendez votre territoire dans ce jeu unique. Explorez des ruines et découvrez d’anciens secrets. Forgez de nouveau dés plus puissants pour vous aider dans votre quête pour conquérir le monde circulaire et écrivez votre propre destin.

Dice Legacy est présent à la PAX Online dès maintenant, jusqu’au 18 juillet 2021.

A propos de Dice Legacy :

Dice Legacy est un rogue-like mêlant survie et construction de ville, dans lequel le joueur utilise des dés pour créer une ville médiévale dans un monde circulaire fascinant, dans le but de bâtir sa propre société.

En lançant un dé à six faces, il peut exécuter des actions telles que planter et collecter ses récoltes, établir des chaînes d’approvisionnement, ou bien encore combattre. Dans Dice Legacy, le dé représente la main d’œuvre. En tant que dirigeant, constructeur, conquérant et commerçant, le joueur doit alimenter et prendre soin de ses dés, mais également explorer, réunir des ressources, construire des villes et vaincre ses ennemis, alors qu’une mystérieuse menace se profile à l’horizon.

Les joueurs réaliseront bientôt que la chance n’est rien sans une bonne stratégie.