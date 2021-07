Dévoilez les mystères d’Akihabara dans AKIBA’S TRIP : Hellbound & Debriefed, disponible dès aujourd’hui

Londres, Royaume-Uni, Saint-Ouen, France – 23 juillet 2021 : Marvelous Europe Limited et Just For Games sont ravis d’annoncer la sortie d’AKIBA’S TRIP : Hellbound & Debriefed, un remaster amélioré du jeu PSP AKIBA’S TRIP Plus, disponible aujourd’hui pour la première fois en Europe pour Nintendo Switch et PlayStation 4.

Célébrant son dixième anniversaire au Japon cette année, cet “Action-RPG de debriefing” remasterisé où les joueurs doivent exposer les vampires au soleil, est arrivé sur Nintendo Switch et Playstation 4 avec des graphismes remasterisés, une localisation des textes en anglais et une toute nouvelle option de voix en anglais en plus de celles en japonais.

Dans AKIBA’S TRIP : Hellbound & Debriefed, les joueurs plongeront dans le monde souterrain louche au cœur d’Akihabara pour découvrir une vaste conspiration vampirique. Pour protéger les rues et dévoiler la vérité, les joueurs rejoindront les “Akiba Freedom Fighters” et combattront des créatures connues sous le nom de Shadow Soul en utilisant des techniques de déshabillage avancées pour dévoiler leurs corps (et leurs plans) au grand jour.