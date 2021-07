Doki Doki Literature Club Plus ! (Nintendo Switch) – Le test

Doki Doki Literature Club Plus ! se présente au départ comme un Visual Novel de drague assez classique, mais fini rapidement à tourner au jeu d’horreur psychologique ! Alors, préparez votre plus bel uniforme scolaire et votre meilleur bouquin c’est parti pour Doki Doki Literature Club !

Vous prendrez bien un peu de thé ?

Doki Doki Literature Club se présente comme un simulateur de drague assez classique, comme tout Visual Novel qui se respecte, vous devez draguer des filles pour en faire tomber une amoureuse de vous.

Vous nommerez votre héros, celui-ci n’est pas muet, c’est d’ailleurs un point assez étrange lié à la traduction française il est presque trop familier et rude envers les autres personnages du jeu. Mais passons là-dessus. Nous retrouvons ensuite Sayori en bas de chez vous, c’est votre amie d’enfance un peu tête en l’air et toujours à la bourre.

Vous passez ensuite votre journée d’école sans qu’on n’en sache rien, puis Sayori vient pour nous proposer de rejoindre le Club de Littérature qu’elle a elle-même rejoint et co-préside. Au départ pas emballé, on vous propose de petits gâteaux alors vous y allez.

Une fois sur place vous rencontrer les 3 autres membres du groupe : Natsuki, ses cheveux roses et son tempérament un peu brusque, Yuri et ses cheveux violets ainsi que sa timidité exacerbée et finalement Monika présidente du club aux cheveux bruns calmes et agréables. Vous allez faire connaissance et vite devoir choisir quelle est votre préférée, entre chaque journée vous allez devoir choisir 20 mots d’affilés dans des listes de mots afin de composer un poème (qui ne sera jamais lu, il faut donc juste choisir les mots que préfère votre fille favorite). La semaine va alors passer tranquillement jusqu’au week-end que vous passerez avec l’une des filles pour préparer le festival.

Ce n’est pas pour tout le monde

Comme dit précédemment le jeu n’est pas qu’un Visual Novel, c’est aussi un jeu d’horreur psychologique, en fin de premier week-end un évènement va survenir et le jeu va devenir un peu plus sombre, voire même beaucoup plus sombre.

Ce serait trop spoiler et gâcher la surprise d’aller plus loin dans l’explication des évènements on vous laisse vraiment le plaisir de découvrir tout ça. Car c’est vraiment le point fort.

Cependant si vous avez une légère tendance à la dépression ou si vous êtes sensible à tout type de problème psychologique il faut vraiment éviter de faire ce titre, il est surprenant et étonnant, mais n’est pas forcément simple mentalement pour tout le monde.

C’est américain, mais ça fait japonais

Le jeu de prime abord fait clairement penser à un Visual Novel tout ce qu’il y a de plus japonais, mais non c’est bien un studio américain qui a fait le jeu.

Les dessins représentant les filles sont plutôt agréables, même si au premier coup d’œil il faut apprécier cette impression de ne pas avoir de nez et d’avoir un très grand front, mais au final on s’y fait rapidement et quand les personnages changent de position on retrouve souvent leurs nez.

En dehors de tout ça musicalement on est sur de l’ambiance, ce n’est pas transcendant, mais le jeu étant plutôt court nous n’avons pas vraiment le temps de nous lasser.

Car oui le jeu n’est pas formidablement long, comme c’est souvent le cas avec le genre il faut environ 4h pour terminer l’histoire qui se découpe en 4 « chapitres ». Toujours surprenant le jeu saura nous faire apprécier tout ça, vous pourrez bien sûr gagner encore plus de temps de jeux à essayer de récupérer la centaine d’artwork disponibles. Cette version « Plus ! » nous ajoute aussi des scènes d’histoire supplémentaire à débloquer selon vos choix, ils sont en dehors de l’histoire et permettent d’approfondir des liens entre différents personnages.