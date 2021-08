Quelques images pour Sonic Colors Ultimate et une OST

SEGA a annoncé que l’album Original Soundtrack pour Sonic Colors Ultimate sortira le 29 septembre dans le monde entier. Il sera disponible en boutique au Japon (prix : 3 300 ¥ pour 2 disques), mais aussi sur de nombreuses plateformes de musique numérique.

La playliste:

Disc 1

01.Reach For The Stars(Re-Colors)

02.Tropical Resort – Act 1(Remix)

03.Tropical Resort – Act 2(Remix)

04.Tropical Resort – Act 3(Remix)

05.vs.Rotatatron & Refreshinator(Remix)

06.Sweet Mountain – Act 1(Remix)

07.Sweet Mountain – Act 2(Remix)

08.Sweet Mountain – Act 3(Remix)

09.vs.Captain Jelly & Admiral Jelly(Remix)

10.Starlight Carnival – Act 1(Remix)

11.Starlight Carnival – Act 2(Remix)

12.Starlight Carnival – Act 3(Remix)

13.vs.Orcan & Skullian(Remix)

14.Rival Rush – Start

15.Rival Rush – vs.Metal Sonic

16.Rival Rush

17.Rival Rush – Win

18.Rival Rush – Lost

19.Reach For The Stars – Opening Theme -(Remaster)

20.Speak With Your Heart – Ending Theme -(Remaster)

Disc 2

01.Theme of Sonic Colors(Remaster)

02.World Map(Remaster)

03.Planet Wisp – Act 1(Remix)

04.Planet Wisp – Act 2(Remix)

05.Planet Wisp – Act 3(Remix)

06.Aquarium Park – Act 1(Remix)

07.Aquarium Park – Act 2(Remix)

08.Aquarium Park – Act 3(Remix)

09.Color Power – Jade Ghost

10.Asteroid Coaster – Act 1(Remix)

11.Asteroid Coaster – Act 2(Remix)

12.Asteroid Coaster – Act 3(Remix)

13.Terminal Velocity – Act 1(Remix)

14.Terminal Velocity – Act 2(Remix)

15.vs.Nega-Wisp Armor – Phase 1(Remix)

16.vs.Nega-Wisp Armor – Phase 2(Remix)

17.Boss Stage Clear(Remaster)

18.Speak With Your Heart(Rainbow Mix)