Blue Reflection: Second Light sans FR selon le premier trailer Européen

Une nouvelle qui risque de faire des mécontents parmi les fans de JRPG de la communauté francophone. Nous partions confiant sur la récente politique de traduction française de Koei tecmo Games et cela se vérifie sur leur derniers travaux de localisation autant sur Atelier Riza 2 que sur Samurai Warriors 5. Vous pouvez d’ailleurs retrouver les tests de ces jeux respectivement ici et là. Pourtant, rien n’est peut être acquis au final. Aujourd’hui, l’éditeur met en ligne sur sa chaine Youtube un trailer européen avec sous-titre anglais de Blue Reflction: Second Light. Puis, sur cette même chaine apparait également le même trailer en version allemande avec des sous titres allemand et une mention dont on se serait passé et qui n’est pas spécifié dans la version anglaise. La mention dit en allemand : “Ce jeu ne contient que des sous-titres anglais et des voix japonaises“. Alors certes, ce n’est qu’une ligne sur une vidéo et cela peut être une erreur. Cependant, on ne part certainement pas confiant quant à la traduction Française du jeu. Rappelons que le titre sort chez nous le 9 Novembre 2021, plus d’information sur cet article.

Trailer version allemand

Trailer anglais