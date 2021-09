Nintendo annonce Cérébrale Académie : bataille de méninges sur Nintendo Switch

Affrontez vos proches autour d’activités cérébrales amusantes, conçues pour offrir à chaque joueur, quel que soit son âge ou son expérience en matière de jeu vidéo, la même opportunité de remporter la victoire

2 septembre 2021 – En cette fin d’année 2021, remuez vos cellules grises avec : Cérébrale Académie : bataille de méninges sur Nintendo Switch, un nouveau party game multi-joueurs amusant accessible à tous !

Préparez votre cerveau et opposez-leu à celui de vos adversaires lors d’activités amusantes, conçues pour toute la famille, qui testent autant votre puissance cérébrale que vos réflexes. En compagnie du Pr Neurone (votre élégant hôte et guide du jeu), qui a à cœur de vous prodiguer de précieux conseils, sélectionnez votre propre niveau de difficulté et affrontez d’autres joueurs lors de défis qui mettent à l’épreuve votre mémoire, votre capacité d’analyse et d’identification, et bien plus encore.

Pour découvrir le jeu, veuillez consulter la bande-annonce Cérébrale Académie : bataille de méninges – Sortie le 3 décembre ! (Nintendo Switch).

Outre les modes multi-joueurs, Cérébrale Académie : bataille de méninges comprend des options pour jouer en mode Solo, parfaites pour des exercices quotidiens visant à affûter vos compétences et améliorer votre Score Cérébral. Ces activités constituent un moyen agréable de démarrer la journée ou de se détendre le soir. Et grâce aux capacités nomades de la Nintendo Switch, vous pourrez vous défier vous-même, n’importe où, n’importe quand !

Le système de jeu de Cérébrale Académie : bataille de méninges repose sur une multitude d’activités qui font chauffer les cellules grises. Ces activités sont divisées en cinq catégories : Identification, Mémoire, Analyse, Maths et Perception. Il existe un éventail complet d’activités qui mettront au défi votre cerveau de mille et une manières différentes. Vous pourrez participer à ces activités seul, jusqu’à 4 en mode local*, ou bien décider d’affronter les puissances cérébrales du monde entier en téléchargeant les données des autres joueurs via internet.**

Découvrez ci-après un résumé des différents modes de jeu :

Mode Multijoueur : Jusqu’à quatre joueurs peuvent se lancer dans une partie « cerveau contre cerveau » afin d’obtenir un maximum de points en accomplissant des activités le plus vite possible. En réglant la difficulté du plus facile (Enfantin) au plus difficile (Super Expert), les activités diffèreront – le réglage le plus ardu impliquant des défis diaboliques ! Et chaque joueur pourra définir le niveau de difficulté qui lui convient pour équilibrer la partie. Ainsi, les plus jeunes pourront affronter leurs parents, sans crainte de se laisser distancer !

Mode Entraînement : Ne pas sortir victorieux(se) d’une bataille cérébrale acharnée n’est pas la fin d’une aventure synaptique ! En mode Entraînement, les joueurs pourront s’adonner à leurs activités préférées afin de faire des meilleurs scores et de remporter des médailles. Cette méthode est idéale pour améliorer vos compétences et avoir une meilleure chance d’imposer votre surpuissance cérébrale à vos amis et parents lors d’un prochain match multi-joueurs !

Mode Examen : Dans ce mode, les joueurs seront évalués lors de cinq activités. Au terme de celles-ci, le Pr Neurone vous présentera votre Score Cérébral. Tentez d’obtenir le score le plus haut pour améliorer vos chances lors de votre prochaine bataille Cerveau contre Cerveau ! Les examens réguliers vous rapporteront des pièces de jeu, à utiliser pour déverrouiller des costumes pour votre avatar. Tester son cerveau est toujours plus amusant lorsqu’on est déguisé en adorable chaton !

Mode Bataille Fantôme : Dans ce mode, vous pourrez défier les données de jeu – dites « Fantômes » – des membres de votre famille, ou choisir de vous connecter à Internet** pour affronter les Fantômes de vos amis et joueurs aléatoires du monde entier. Améliorez votre classement pour afficher vos talents aux quatre coins du lobe… heu… du globe !

Cérébrale Académie : bataille de méninges débarque sur Nintendo Switch le 3 décembre. Ce jeu de type « party game » invite tous les joueurs à participer à des activités variées, divisées en cinq catégories : Identification, Mémoire, Analyse, Maths et Perception. Ces activités peuvent être découvertes en solo, localement avec trois autres joueurs au maximum, et même en ligne pour affronter les plus grands cerveaux du monde entier.

* Des accessoires supplémentaires peuvent être nécessaires pour les modes multi-joueurs (vendus séparément).

** Connexion Internet requise. Afin d’utiliser les services en ligne, vous devez créer un compte Nintendo et accepter les conditions d’utilisation. La politique de confidentialité relative au Compte Nintendo est applicable. Certains services en ligne peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays. Un jeu en ligne exige un abonnement en ligne payant. De plus d’informations sur la page des conditions d’achat et d’abonnement.