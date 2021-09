Draknek & Friends sort ses trois classiques sur Nintendo Switch!

Sokobond, A Good Snowman is Hard to Build, et Cosmic Express arrivent aujourd’hui

Le 2 septembre 2021, Londres, Royaume-Uni – Le studio et éditeur indépendant Draknek & Friends (A Monster’s Expedition, Bonfire Peaks) sortent pas moins de trois de leurs jeux de réflexion acclamés par la critique sur la Nintendo Switch. Sokobond, A Good Snowman is Hard to Build et Cosmic Express arrivent tous sur la console Nintendo aujourd’hui.

Sokobond est un jeu de réflexion sur la chimie au design élégant. Points clés :

Plus de 100 niveaux pour fabriquer des molécules.

Une magnifique bande-son originale d’Allison Walker.

Aucune connaissance en chimie n’est requise !

A Good Snowman is Hard to Build est un adorable jeu de réflexion sur le fait d’être un monstre et de se faire des amis dans la neige. points clés :

Une aventure de puzzle relaxante que vous pouvez aborder à votre propre rythme.

Des graphismes adorablement naïfs réalisés par l’artiste Benjamin Davis

Faites un câlin à chaque bonhomme de neige que vous faites <3

Cosmic Express est un casse-tête mignon mais complexe qui met les joueurs au défi de planifier l’itinéraire du train pour la colonie spatiale la plus étrange de l’univers. points clés :

Un design propre et intuitif qui cache un défi infernal.

Explorez un réseau ramifié d’énigmes réparties dans la galaxie.

Des heures d’amusement frustrant !