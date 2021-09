Le survival-horror, Shadows of Kurgansk, est disponible sur Nintendo Switch

Plongez au cœur de la Zone, un lieu qui mettra votre santé mentale à rude épreuve.

Gaijin Entertainment et Yadon Studio annoncent que Shadows of Kurgansk, leur survival-horror expérimental sorti précédemment sur PC, est désormais disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Cette version remasterisée spécialement pour les consoles bénéficie de graphismes et d’une interface optimisés, ainsi que d’autres améliorations réalisées sur la base des différents retours des joueurs PC.

Shadows of Kurgansk entraîne les joueurs dans la « Zone », un environnement étrange, hanté et hostile, d’où ils devront tenter de s’échapper en restant à la fois en vie et sains d’esprit. Des bêtes sauvages, des zombies, des mutants et quelques humains survivants erreront dans les ruines de la civilisation, tandis que les joueurs cueilleront des champignons et des baies, chasseront des animaux, fabriqueront des armes et de l’équipement, construiront des abris et pénètreront dans des bunkers secrets du gouvernement. Bien qu’il soit primordial d’assurer votre sécurité, il sera tout aussi éprouvant de ne pas perdre la raison face aux anomalies de la zone qui auront vite fait de vous troubler l’esprit. Shadows of Kurgansk propose deux campagnes axées sur l’histoire et les mystères de la Zone, tandis que les modes Aventure et Survie vous permettent d’explorer la Zone en totale liberté.

Toutes les versions sur consoles de Shadows of Kurgansk tournent en 60 FPS, et les joueurs PlayStation 4 Pro, Xbox One X, PlayStation 5 et Xbox Series X|S profiteront également d’une résolution en 4K. Le jeu est distribué en tant que titre premium, exclusivement en version dématérialisée. Le jeu original Shadows of Kurgansk et le remaster console ont été développés par Yadon Studio avec l’aide de Gaijin Entertainment, dans le cadre de son programme de soutien aux jeunes développeurs.