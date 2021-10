Le mystérieux thriller The Suicide of Rachel Foster fait ses débuts sur Nintendo Switch le 31 octobre

Pré-commandez dès maintenant votre voyage dans un hôtel de montagne abandonné sur le Nintendo eShop

Hambourg, Allemagne, 21 octobre 2021 – ONE-O-ONE GAMES et Daedalic Entertainment dévoilent leur mystérieux thriller The Suicide of Rachel Foster sur Nintendo Switch cet automne. La version Switch sortira le 31 octobre et peut être précommandée dès maintenant sur le Nintendo eShop. Le jeu est déjà disponible sur PC, PlayStation et Xbox.

Vous pouvez consulter le mystérieux flipbook du jeu ici, arriverez-vous à craquer le mot de passe ? (indice : il se trouve sur la photo).

The Suicide of Rachel Foster est une enquête intense à la première personne, où la mélancolie et la nostalgie se mêlent à une histoire de fantômes palpitante. Il s’agit d’une expérience de jeu véritablement immersive, avec une narration à plusieurs niveaux, une fin influencée par le choix du joueur et un son binaural pour tenir les joueurs en haleine.

Ce thriller unique et à l’ambiance marquée, à la première personne raconte l’histoire de Nicole, une jeune femme poussée par la volonté de sa mère de découvrir le sombre passé de sa famille. Alors qu’elle découvre les secrets qui se cachent derrière le suicide de l’adolescente Rachel, elle se retrouve bloquée par la neige dans une montagne isolée et explore l’hôtel familial abandonné. Sachant que son propre père a joué un rôle dans la mort de Rachel, Nicole compte sur le soutien d’un jeune agent de la FEMA pour découvrir la vérité une fois pour toute.

Caractéristiques principales :