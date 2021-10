Deux jeux Tomb Raider annoncés sur Nintendo Switch

Les festivités du 25ème anniversaire incluent des nouvelles au sujet des jeux Tomb Raider, une série Tomb Raider animée, des projets caritatifs et des expériences Tomb Raider dans le monde réel

Paris, le 28 octobre 2021 – SQUARE ENIX®, Crystal Dynamics® et Eidos-Montréal™ célèbrent aujourd’hui le 25ème anniversaire de TOMB RAIDER®. A cette occasion, ils annoncent de nouvelles expériences et offres disponibles dès maintenant pour les fans de cette franchise de jeux vidéo emblématique, et d’autres contenus à venir.

Depuis son lancement en octobre 1996, la franchise Tomb Raider et ses plus de vingt titres ont gagné des dizaines de prix de l’industrie du jeu vidéo, et comptent plus de 85 millions d’unités vendues. Leur protagoniste est l’une des personnages de jeux vidéo les plus reconnaissables au monde, et Lara Croft® est devenue une icône adulée par des dizaines de millions de fans sur la planète. La franchise Tomb Raider connaît par ailleurs un succès retentissant dans la culture populaire avec trois films, plusieurs séries de comics, une vaste gamme de produits dérivés populaires, et l’arrivée prochaine d’une nouvelle série télévisée en anime.

Voici une liste non exhaustive des projets liés au 25ème anniversaire de Tomb Raider que les fans découvriront dans les mois à venir :

Jeux vidéo Tomb Raider

Dans le cadre des festivités du 25ème anniversaire de Tomb Raider, de nombreux jeux et extensions Tomb Raider seront en promotion sur Steam, Humble Bundle, Green Man Gaming, GOG.com, la boutique SQUARE ENIX, le Xbox Games Store, et le PlayStation Store, avec des réductions allant jusqu’à 89 %. Les joueuses et les joueurs intéressés n’auront qu’à visiter la boutique en ligne de leur choix et à chercher « Tomb Raider » pour découvrir les offres proposées sur la plateforme de leur choix.

De plus, Crystal Dynamics et Prime Gaming offrent RISE OF THE TOMB RAIDER sur PC à tous les membres Prime du 1 novembre au 14 novembre. Pour obtenir le jeu gratuit, les membres Prime devront se rendre sur https://gaming.amazon.com/, sélectionner « Jouer avec Prime » et choisir l’offre RISE OF THE TOMB RAIDER entre le 1er novembre et le 14 novembre.

Crystal Dynamics et Feral Interactive annoncent également une collaboration visant à proposer LARA CROFT AND THE GUARDIAN OF LIGHT et LARA CROFT AND THE TEMPLE OF OSIRIS sur Nintendo Switch en 2022, année qui marquera les débuts de la franchise Tomb Raider sur la console. LARA CROFT AND THE GUARDIAN OF LIGHT et LARA CROFT AND THE TEMPLE OF OSIRIS sont des jeux d’action-aventure inspirés par des jeux d’arcade et combinant les éléments traditionnels de Tomb Raider, y compris l’exploration et la découverte, le gameplay de style plateforme et la résolution de casse-têtes avec le mode multijoueur coopératif, l’évolution des personnages et des combats haletants et ludiques.

SQUARE ENIX London Mobile a révélé aujourd’hui que les trois précédentes actrices de doublage anglais de Lara Croft rejoindraient Keeley Hawes dans TOMB RAIDER RELOADED à la sortie du jeu pour mobiles l’année prochaine. Les joueuses et les joueurs pourront replonger dans leurs souvenirs pour une durée limitée en choisissant parmi quatre voix cultes pour l’emblématique aventurière Lara Croft : Shelley Blond (TOMB RAIDER), Judith Gibbins (TOMB RAIDER II, TOMB RAIDER III : LES AVENTURES DE LARA CROFT), Jonell Elliott (TOMB RAIDER : LA RÉVÉLATION FINALE, TOMB RAIDER : SUR LES TRACES DE LARA CROFT, TOMB RAIDER: L’ANGE DES TÉNÈBRES), et Keeley Hawes (TOMB RAIDER: LEGEND, TOMB RAIDER: ANNIVERSARY, TOMB RAIDER: UNDERWORLD, LARA CROFT AND THE GUARDIAN OF LIGHT, LARA CROFT AND THE TEMPLE OF OSIRIS).

Série Tomb Raider sur Netflix (anime)

Netflix et Legendary Television travaillent d’arrache-pied sur un nouvel anime de Tomb Raider avec Powerhouse Animation, le studio à l’origine des séries à succès Castlevania, Musclor et les Maîtres de l’univers, et Blood of Zeus. Le mois dernier, il a été annoncé que Hayley Atwell (Captain America, Mission : Impossible 7) prêterait sa voix à l’emblématique aventurière Lara Croft et les deux entreprises ont également annoncé aujourd’hui qu’Allen Maldonado (Heels, Les Années coup de cœur) avait rejoint l’équipe et qu’il prêterait sa voix à Zip, l’expert en technologie, et qu’Earl Baylon incarnerait Jonah Maiava, l’un des amis les plus fidèles de Lara, et sa voix de la raison.

Démarrant après les événements de la trilogie à succès Survivor, composée des jeux TOMB RAIDER (2013), RISE OF THE TOMB RAIDER (2015) et SHADOW OF THE TOMB RAIDER (2018), l’anime suivra le prochain chapitre des aventures de la globe-trotteuse alors qu’elle endosse le rôle de l’emblématique pilleuse de tombeaux qu’elle est destinée à devenir. Vingt-cinq ans après l’arrivée de son premier jeu, Lara continue d’explorer de nouveaux territoires.

Tomb Raider dans le monde réel

Les fans de Tomb Raider découvriront deux nouvelles façons d’explorer le jeu dans le monde réel en 2022.

Crystal Dynamics travaille en partenariat avec Little Lion Entertainment à la création de Tomb Raider: The LIVE Experience à Londres. Little Lion est spécialisée dans le spectacle vivant qui offre plusieurs expériences théâtrales immersives cinq étoiles.

Tomb Raider: The LIVE Experience offrira aux fans la possibilité de se plonger dans l’univers de Tomb Raider. Pour la toute première fois, des équipes de visiteurs complètement immergés dans une authentique aventure Tomb Raider collaboreront et prendront les rênes de leur destinée aux côtés de personnages familiers de la franchise à succès. Cette aventure immersive novatrice plongera les visiteurs dans une course contre la montre lors de laquelle ils aideront Lara Croft à élucider un mystère et à sauver le monde.

C’est également en 2022 que l’exposition The World of Lara Croft – 25 Years of Tomb Raider, organisée par le musée Storyworld de Groningen, au Pays-Bas, ouvrira ses portes. Le musée Storyworld se consacre à l’art de la narration dans les comics, l’animation et les jeux, et tout particulièrement sur la créativité nécessaire pour donner vie à leurs histoires.

The World of Lara Croft passe en revue l’histoire des jeux et autres supports Tomb Raider, les illustrations et les visuels de la franchise de jeux emblématique, et l’attrait populaire à la fois du jeu et de sa protagoniste. L’exposition inclura des éléments allant des origines du jeu en 1996 à la récente trilogie Survivor, lancée en 2013 avec le reboot du jeu TOMB RAIDER. Les visiteurs y découvriront des détails liés au design, des explications des développeurs, ainsi que des éléments de Tomb Raider dans le monde réel, y compris des exemplaires de produits dérivés de la franchise sortis au fil des années et des apparitions de Lara Croft au cinéma et dans les comics.

Tomb Raider : projets caritatifs et dons

Crystal Dynamics tient énormément à contribuer à la communauté et à plusieurs projets caritatifs en cours dans le cadre des festivités du 25ème anniversaire.

Pour rendre hommage aux nombreuses femmes talentueuses, y compris les scénaristes, les actrices de doublage, les actrices, les modèles, les artistes et les développeuses qui ont donné vie à Lara Croft au fil des années, la compagnie a fait don de 25 000 $ à l’International Rescue Committee.

Un don supplémentaire de 20 000 $ a été versé au nom de Camilla Luddington à Women for Women International en remerciement spécial de sa passion et de son interprétation phénoménale de Lara Croft dans TOMB RAIDER (2013), RISE OF THE TOMB RAIDER et SHADOW OF THE TOMB RAIDER. Ses interprétations récompensées ont posé les jalons de l’avenir de la franchise.

Une vidéo dans laquelle certaines de ces femmes félicitent Tomb Raider et Lara Croft à l’occasion du 25e anniversaire de la franchise est disponible ici : https://youtu.be/n-1ZAQa_jjo.

De plus, Crystal Dynamics participera le 6 novembre à une levée de fonds de 24 heures pour Extra Life au profit des hôpitaux pédiatriques UCSF Benioff de la baie de San Francisco. La compagnie a prévu un don de 25 000 $ en l’honneur des 25 années de Tomb Raider et espère lever 25 000 $ supplémentaires. Dès aujourd’hui, plus d’une dizaine d’objets rares appartenant à l’histoire de Tomb Raider mis en vente sur la plateforme eBay for Charity afin de donner un coup de pouce à la levée de fonds. L’achat de ces objets est un excellent moyen de posséder un morceau d’histoire du jeu vidéo tout en donnant à une belle cause.

Enfin, Crystal Dynamics a commissionné de talentueux artistes du monde entier tout au long de 2021 pour réimaginer les jaquettes de Tomb Raider au fil du temps. À la fin de l’année, la compagnie organisera une vente caritative au cours de laquelle des lots complets d’impressions des quinze jaquettes réimaginées seront disponibles sur la boutique SQUARE ENIX. Tous les bénéfices réalisés seront reversés à Girls Make Games. Les jaquettes déjà réimaginées peuvent être admirées ici : https://www.flickr.com/photos/tombraiderofficialflickr/albums/72157718242566762

25 années de Tomb Raider et ce n’est pas fini !

Les projets mentionnés plus haut ne sont qu’une partie de ce que les fans découvriront dans les mois à venir, la conclusion d’une année entière passée à célébrer 25 années d’aventures de Lara Croft et de Tomb Raider. Crystal Dynamics a mis en avant l’extraordinaire histoire de la franchise tout au long de 2021, à l’adresse https://tombraider.com/25.

Crystal Dynamics et Square Enix feront bientôt d’autres annonces au sujet de l’avenir de Tomb Raider alors qu’ils préparent les 25 prochaines années de cette franchise emblématique.