Nacon modifie son calendrier de sorties pour 2022

Lesquin, le 30 novembre 2021 – À l’occasion de l’annonce de ses résultats financiers du premier semestre 2021 et de ses objectifs 2021/22, Nacon précise le nouveau calendrier de sortie pour 4 jeux de son catalogue : Vampire: The MasqueradeTM – Swansong, Blood Bowl 3, Train Life: A Railway Simulator© et Hotel Life: A Resort Simulator©.

Initialement prévu pour février 2022, Blood Bowl 3, l’adaptation du jeu de plateau de Games Workshop sortira plus tard en 2022. De nombreuses améliorations ont déjà été apportées au jeu et le studio Cyanide poursuit le développement pour garantir une adaptation optimale du célèbre jeu de plateau. Les fans pourront tout de même découvrir Blood Bowl 3 avant sa sortie puisqu’une phase de bêta fermée sera organisée prochainement.

Repoussant les frontières des RPG narratifs, Vampire: The MasqueradeTM – Swansong est un projet ambitieux du studio Big Bad Wolf, connu pour son précédent jeu The Council. Mêlant une narration dynamique et des mécaniques RPG innovantes, Vampire: The MasqueradeTM – Swansong plonge les joueurs dans le lore du célèbre World of DarknessTM qui sert de cadre au jeu. Afin de livrer un jeu à la hauteur des attentes des très nombreux fans de la licence et de ses ambitions éditoriales, Nacon a décidé de décaler sa sortie au 19 mai 2022.

Train Life: A Railway Simulator© voit sa feuille de route étendue jusqu’à juin 2022, date de sa sortie finale. Bénéficiant d’un accueil très positif de la part des joueurs depuis son lancement en accès anticipé en août dernier, Train Life est un jeu unique combinant conduite de train et gestion de compagnie ferroviaire. Très à l’écoute de sa communauté et en vue de la satisfaire pleinement, le studio Simteract prend le temps d’intégrer leurs retours, tout en améliorant les bases déjà présentes et en ajoutant régulièrement de nouveaux contenus et fonctionnalités.

La simulation d’hôtellerie Hotel Life: A Resort simulator© est quant à elle attendue pour la fin du 1er semestre 2022. Demandant aux joueurs d’alterner entre activités de divertissement, entretien des lieux et gestion de complexe touristique, Hotel Life est une proposition originale dans le paysage vidéoludique. Ce nouveau planning permet de viser une production de haute qualité capable de séduire les amateurs de simulations pointues.

« L’ambition éditoriale de Nacon a toujours été de satisfaire les attentes de joueurs exigeants », déclare Benoît Clerc, Directeur de l’Édition chez Nacon. « La situation sanitaire a eu des conséquences sur les temps de production et ces reports permettront à nos équipes de développement de proposer à leurs fans des jeux aboutis sans faire aucune concession sur nos exigences de qualité ».