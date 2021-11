Trailer de prestation de Roland Glenbrook dans Triangle Strategy sur Nintendo Switch

Annoncé au début de l’année, le nouveau projet HD-2D de l’équipe derrière la série Bravely Default ou Octopath Traveler sur Nintendo Switch redonne des nouvelles via un nouveau trailer aujourd’hui.

Ayant pour nom définitif Triangle Strategy, nous sommes ainsi invité à prendre part dans cette aventure tactique aux propos complexe et mature autour de trois Royaumes se disputant les ressources du monde. Nous aurons apparemment une certaine liberté de réponse dans le récit qui dresseront ainsi notre notoriété et notre profil dans cette histoire aux multiples dénouements. On vous laisse voir le dernier trailer avec une date de sortie désormais fixé au 4 Mars 2022. Une démo est déjà disponible depuis le début de l’année pour ceux qui voudrait essayé.

Roland est le fils du roi Regna du royaume de Glenbrook, mais il n’est pas l’héritier premier-né. Roland et Serenoa partagent une étroite amitié d’enfance, et se protègent mutuellement à chaque occasion. Lorsque le royaume et la famille de Roland sont pris par le roi Gustadolph, il travaille avec Serenoa et son équipe pour obtenir le meilleur résultat possible pour le peuple de Glenbrook.

Tout au long de la démo de Triangle Strategy, Roland se comporte de manière tout à fait honorable, voire un peu aveugle. Il nourrit une profonde vengeance contre Avlora et le roi Gustadolph pour l’usurpation de son royaume, et se battrait contre eux à la moindre occasion. Enfin, Roland a un côté altruiste, comme le montre son offre de se donner au Grand-Duché en échange de la sécurité des Demesnes de Wolffort.