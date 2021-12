Trust présente son rapport d’impact 2020-2021, détaillant son parcours vers un avenir durable

Le 1er décembre 2021, Dordrecht, Pays-Bas – La généralisation du télétravail a permis à Trust de développer de nouveaux produits et de connaître une croissance fulgurante. Mais celle-ci ne va pas sans impact environnemental. Par conséquent, Trust a pour mission de fournir des produits et des emballages plus durables. Le rapport d’impact 2020-2021 de l’entreprise donne un aperçu du parcours de Trust dans son objectif d’imposer une nouvelle norme pour des accessoires numériques équitables : “Juste pour les personnes. Juste pour la planète. A des prix justes.”

“Nous sommes parfaitement conscients de notre rôle dans le problème croissant des déchets électroniques et dans la production énergivore de produits électroniques. La durabilité ne s’obtient pas du jour au lendemain. C’est un effort continu, entrepris chaque jour. Alors que nous progressons, nous n’avons fait que les premiers pas dans nos efforts de développement durable. Nous nous engageons et collaborons avec des partenaires de vente au détail, de l’industrie et de fabrication pour apporter des changements intelligents dans la production, les opérations et notre gamme de produits.” – Rogier Volmer, CEO de Trust International B.V.

Les critères ESG au coeur de l’organisation

Le rapport montre que les critères ESG ont été intégrés comme piliers principaux de la stratégie globale de l’entreprise de Trust. La société les a également inclus dans ses énoncés d’objectif, de vision et de mission.

Trust reconnaît que l’industrie des accessoires numériques doit subir une transformation massive pour atteindre les objectifs fixés dans l’Accord de Paris sur le climat.

En 2020-2021, la référence ESG a été fixée. Trust s’est concentré sur l’obtention d’une vue globale de sa situation et de ce qui pourrait être amélioré.

Ainsi, l’entreprise a réalisé les points suivants :

A commencé les analyses de cycle de vie pour identifier les éléments sur lesquels elle peut réduire l’empreinte CO2 de ses produits (approvisionnement, production, produit en cours d’utilisation et fin de vie).

Réalisation d’une évaluation de matérialité avec les parties prenantes, dont l’analyse permet de s’assurer que l’entreprise se concentre sur les domaines dans lesquels elle peut avoir l’impact le plus significatif, ainsi que sur les domaines qui intéressent le plus les parties prenantes.

A commencé un processus de mesure de l’impact, à la fois positif et négatif, que l’entreprise – ainsi que ses opérations de chaîne de valeur – a sur la société.

Objectifs basés sur les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies

Pour maximiser l’impact, des priorités ont dû être fixées. Trust l’a fait en sélectionnant trois objectifs d’impact des ODD sur lesquels elle peut avoir le plus grand impact immédiat :

Trust a l'ambition d'être circulaire en 2040. Elle croit en la nécessité d'une économie circulaire, dans laquelle les produits mis au rebut sont collectés et recyclés en matières premières pour fabriquer de nouveaux produits. Ses efforts portent sur :

Supprimer où cela est possible

Réduire quand cela ne l’est pas

Recycler ce qui reste

Ces efforts ont abouti à une réduction moyenne du plastique par emballage de plus de 37 % pour l’exercice 2020-2021.

En juin 2021, Trust a présenté le premier des nombreux produits à venir fabriqués à partir de matériaux recyclés : le sac pour ordinateur portable Atlanta ECO certifié GRS, fabriqué à partir de 18 bouteilles en PET recyclées.

Trust vise à être climatiquement neutre en 2030, estimant que sa responsabilité s’étend au-delà des opérations directes, à l’ensemble du cycle de vie du produit. La plupart des impacts environnementaux de Trust sont indirects, via les produits vendus aux clients par les partenaires de fabrication et les fournisseurs.

Pour soutenir l'ODD8, Trust fait tout son possible pour créer un environnement dans lequel les employés de tous âges et de tous horizons se sentent en sécurité et peuvent s'épanouir.

En 2020-2021, de nombreux outils et activités ont été introduits pour contribuer au développement, à la santé et à l’engagement des employés.

Mais la responsabilité va au-delà des effectifs de Trust. Trust s’engage également à garantir de bonnes conditions de travail chez les partenaires industriels. Pour ce faire, un code de conduite des fournisseurs est intégré comme condition contractuelle pour faire affaire avec Trust. Au cours de l’exercice 2020-2021, la société a réalisé 45 audits.

