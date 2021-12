Vous venez de recevoir une Nintendo Switch ? Découvrez certaines fonctionnalités clés de votre console !

Nintendo Switch Online est un service qui vous donne divers avantages, comme la possibilité de jouer en ligne* en coopération ou en compétition, d’utiliser le cloud des données de sauvegarde** pour les jeux compatibles, de profiter d’un catalogue sans cesse grandissant de jeux NES et Super NES, et bien plus encore. Vous avez le choix entre un abonnement individuel ou un abonnement familial pour un maximum de huit comptes Nintendo. Des packs sont également en vente dans le commerce, qui incluent un abonnement individuel au service Nintendo Switch Online et un jeu à succès comme Mario Kart 8 Deluxe. Si vous voulez essayer le service avant de souscrire un abonnement, vous pouvez profiter d’une période d’essai gratuit de sept jours !***

Vous pouvez aussi souscrire l’abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel qui inclut tous les avantages de l’abonnement standard et ajoute l’accès à un catalogue grandissant de classiques Nintendo 64 et SEGA Mega Drive, ainsi qu’au contenu d’Animal Crossing: New Horizons – Happy Home Paradise sans coût supplémentaire ! Vous pouvez aussi accéder à l’application Nintendo Switch Online directement depuis le menu HOME de votre Nintendo Switch pour vous souscrire un abonnement au service Nintendo Switch Online, consulter l’état de votre abonnement, en apprendre plus sur les offres exclusives, les jeux compatibles, et bien plus.

D’accord ! Et qu’en est-il des news et des jeux téléchargeables ?

Vous avez peut-être repéré des icônes intrigantes dans le menu HOME. La première est celle de l’application Nintendo Switch Online mentionnée plus haut, intéressons-nous donc aux deux suivantes ! La section News propose de nombreuses informations sur les nouveaux jeux et ceux à venir, et le Nintendo eShop vous permet d’acheter des jeux au format numérique et du contenu additionnel, ou de télécharger des démos directement sur votre console**** !