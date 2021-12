Keylocker annoncé sur Nintendo Switch

Il y a quelque temps, Moonana a lancé une campagne Kickstarter pour Keylocker, un jeu d’action cyberpunk au tour par tour. Cette campagne s’est avérée être un énorme succès puisque l’équipe a pulvérisé son objectif de financement avec près de 60 000 dollars récoltés. De plus, une version Switch a été obtenue après avoir atteint un objectif élargi.

Keylocker propose aux joueurs d’explorer l’histoire d’une BOBO, une chanteuse et compositrice qui « chantera sa rébellion contre les autorités vicieuses en s’associant au batteur Jukebot, Rocket, pour briser les cordes du destin et chanter la mélodie de la liberté ». Attendez-vous à « combattre les autorités, à percer les secrets de la planète, à jouer lors des concerts de vos propres groupes et à pirater le réseau pour mettre fin à ce système corrompu, pour le meilleur et pour le pire. » Le projet s’inspirerait de la série Mario & Luigi et de Chrono Trigger.

L’action est soulignée par des batailles de style rythmique avec des mouvements en temps réel dans lesquels les joueurs visent leurs tirs, synchronisent leurs attaques, et parent et bloquent les ennemis. Le jeu comporte divers éléments de gameplay, comme la possibilité de contrôler l’électricité avec votre musique pour attaquer ou se défendre, la possibilité de se lier d’amitié avec des citoyens et de les trahir, des fins multiples, un mini-jeu de spectacle musical, l’utilisation d’équipement pour personnaliser les personnages, le déblocage de talents spéciaux à l’aide des clés récoltées sur les ennemis vaincus au combat, etc.