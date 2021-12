Le président de Nintendo prévient que l’approvisionnement de la Nintendo Switch pourrait être limité en 2022

Le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a averti les fans et les investisseurs qu’il s’attend à ce que les pénuries d’approvisionnement de la famille de consoles Nintendo Switch se poursuivent en 2022 en raison de la pénurie mondiale de composants, conséquence de la pandémie de coronavirus malheureusement toujours en cours.

M. Furukawa estime que les ventes de fin d’année de la famille de consoles Switch ont été importantes avec la sortie de la Nintendo Switch (modèle OLED), il a également mentionné qu’en raison de problèmes logistiques causés par la pandémie, la société a dû expédier un certain nombre de consoles Nintendo Switch par avion aux États-Unis juste avant la grande période de vente du Black Friday.

I can’t say that I was able to supply enough for demand after Black Friday, and after the beginning of the year. It depends on the demand, but as I was concerned, there will be an impact that I can’t make as many as I want to make.

Je ne peux pas dire que j’ai pu fournir suffisamment de produits pour répondre à la demande après le Black Friday et après le début de l’année. Cela dépend de la demande, mais comme je le craignais, il y aura un impact sur le fait que je ne pourrai pas en faire autant que je le voudrais.