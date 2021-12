Shadow Man Remastered dès le mois prochain sur Nintendo Switch

Shadow Man, le jeu d’action-aventure préféré des fans, développé à l’origine par Acclaim et sorti sur N64 (et plus tard sur PC, PlayStation et Dreamcast), sera remastérisé et réédité l’année prochaine sur PC (via Steam et GOG), PS4, Xbox One et Nintendo Switch.

Dans Shadow Man vous incarnez le héros surnaturel Michael LeRoi, à l’époque de Jack l’Éventreur, où vous combattrez les démons qui entrent dans notre monde. Le remaster est propulsé par le moteur KEX de Nightdive – le même que celui utilisé dans les remasters récents de System Shock, Turok et Forsaken. Shadow Man Remastered est apparu sur l’eShop avec une date de sortie. Nous supposons que la page de la boutique est exacte et qu’elle indique une sortie le 17 janvier 2022.

Vous trouverez ci-dessous des comparaisons via captures d’écran – la version « Remasterisée » est en haut, tandis que l’original est en bas.