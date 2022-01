7 nouveaux jeux annoncés sur Nintendo Switch

L’année commence bien niveau indé.

On commence aujourd’hui avec le visual novel Mothmen 1966 qui arrivera sur l’eShop en 2022. Mothmen 1966 raconte une histoire qui implique des événements étranges de la pluie de météores Léonide de 1966 et comment elle est liée à l’observation de créatures de la nuit ailées, de taille humaine, aux yeux rouges, connues sous le nom de « Mothmen ». L’intrigue est centrée sur Lee, un étudiant qui emmène sa petite amie à un rendez-vous apparemment parfait. Les deux se rendent à la station-service de Holt pour observer la pluie de météorites de la soirée afin d’avoir la meilleure vue possible. Lee y rencontre Lou Hill, et sa vie en sera changée à jamais. Dans Mothmen 1966, Lou va chercher un lien potentiel entre les pluies de météores et les rapports d’observations des Mothmen.

Il s’agira en fait du premier d’une trilogie de romans visuels Pixel Pulp de LCB Game Studio, qui s’inspirent tous des romans de gare du milieu du 20e siècle et des images de synthèse des années 80. Les autres titres devraient également sortir en 2022.

Trois amis mènent une mystérieuse enquête dans les années 80. Suivez leurs incroyables aventures dans un jeu où vos décisions comptent vraiment. Préparez-vous à vibrer dans un retour à l’ère des synthé, VHS, des vidéo-clubs, jeux en 8 bits et complots extraterrestres. Unusual Findings est annoncé sur Nintendo Switch.

Nous sommes dans les années 80, et Noël est en chemin. Vinny, Nick et Tony sont jeunes et leur nouveau décodeur de câblevient d’arriver. Cette même nuit, alors qu’ils tentent de décrypter une chaîne payante pour adultes, ils relèvent le signal de détresse d’un vaisseau extraterrestre qui s’est écrasé dans une forêt près de leur ville… La situation devient encore plus étrange quand ils réalisent que l’énorme alien tue des membres très précis de leur communauté ! Explorez un monde qui déborde de nostalgie, fouillez le magasin Video Buster à la recherche d’indices, défiez d’autres enfants dans l’Arcade Laser Lamas, apprenez plein de chosesgrâce au magasin de BD Emerald Sword, tentez de vous entendre avec les Mecs Perdus aux airs de punk dans leur repaire, ou osez même demander de l’aide au Colosse, le héros typique des films d’action des années 80 ! Suivez une histoire qui rend hommage à des classiques des années 80 comme Les Gonnies, Explorers, The Monster squad, Génération perdue, Invasion Los Angeles, Terminator et Aliens entre autres, avec un gameplay qui combine les mécaniques des chefs d’œuvres de Point and Clicks comme Full Throttle avec son propre twist, et bien plus encore. Vos décisions ont un poids, et la façon dont vous faites interagir les trois amis affectent leur amitié et toute l’histoire, changentla façon dont ils résolvent les énigmes, les endroits qu’ils explorent, les réponses qu’ils trouvent, l’histoire… tout, en fait. Découvrez la vérité cachée derrière l’invasion extraterrestre… enfin, en quelque sorte. Pourquoi ici ? Pourquoi est-ce qu’il tue les habitants ? Comment les garçons peuvent-ils l’arrêter ? Vont-ils pouvoir regarder la chaîne pour adultes, au final ? Les réponses à ces questions et à bien d’autres encore se trouvent… dans Unusual Findings.

Serious Sim a annoncé Heading Out, un jeu de course inspiré des road-movies. Son lancement est actuellement prévu pour 2022.

Theatre of Sorrows est annoncé sur la boutique en ligne eShop de la console hybride de Nintendo.

Lorsqu’un sombre culte enlève sa sœur, Killian ne peut rien faire d’autre que de se plier à leurs exigences. Afin de sauver sa sœur, il se rend sur l’île mystérieuse d’Esha, un lieu oublié des dieux eux-mêmes, où un rituel innommable est sur le point de se dérouler. Rejoignez Killian et Eileen dans un voyage mortel à travers Esha et plongez dans les sombres secrets de ses habitants ; essayez de vous frayer un chemin dans ce territoire inconnu avec seulement une poignée d’indices qui pourraient vous mener à une dangereuse découverte sur des choses qui auraient probablement dû être reléguées aux oubliettes… Car il y a quelque chose de sombre et d’indicible, caché dans les vagues orageuses d’Esha.

Suivez l’évasion atroce d’un œuf avec des bras ! YOLKED – The Egg Game arrivera sur Nintendo Switch.

Suivez l'évasion atroce d'un œuf avec des bras ! Évitez les ennemis et surmontez les obstacles! Collectionnez tous les costumes! Attention au grenier… Plus important encore, ne craquez pas! YOLKED est une aventure de plate-forme cinétique basée sur la physique où vous prenez le contrôle d'un œuf anthropomorphique alors qu'il s'émancipe d'une situation périlleuse à l'autre! Grimpez, manteau et balancez-vous devant toutes sortes de dangers environnementaux et d'dangers ignobles pendant que vos œufs vous encouragent!