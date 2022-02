Une date de sortie en Europe pour Neptunia x Senran Kagura: Ninja Wars

Compile Heart va porter le RPG Neptunia x Senran Kagura : Ninja Wars sur Nintendo Switch.

Pour la version Nintendo Switch, Compile Heart ajoute du nouveau contenu. Les fans peuvent s’attendre à un « mode extrêmement difficile » et à un « mode mushy mushy », à huit costumes qui étaient initialement proposés en DLC sur PS4, et à de nouveaux événements secondaires. Comme son nom l’indique, Neptunia x Senran Kagura : Ninja Wars est un crossover des franchises Neptunia et Senran Kagura. Neptunia x Senran Kagura : Ninja War permet aux joueurs de choisir entre dix personnages. En combat, il est possible de passer d’un personnage à l’autre. Parmi les autres éléments du jeu, citons l’enchaînement de compétences d’art ninja, la collecte de gemmes spirituelles pour améliorer les statistiques et la participation au mini-jeu de méditation Pêches et Crème, la jauge de pêche permettant d’améliorer encore plus les statistiques en combat. Neptunia x Senran Kagura : Ninja Wars sera disponible sur Nintendo Switch au Japon le 17 mars 2022. Il sortira officiellement le 19 avril en Amérique du Nord et le 22 avril en Europe.

Compile Heart a également détaillé les changements apportés à cette version par rapport à la version PS4 initiale. Voici les détails ci-dessous :

Deux nouveaux modes de difficulté ont été ajoutés !

Mode difficile

Un mode difficile où les ennemis frappent plus fort. Pourrez-vous survivre lorsque chaque bataille ressemble à un combat de boss ?

Mode facile

Un mode facile qui vous permet d’infliger de gros dégâts à n’importe quel ennemi.

Costumes

Sorti à l’origine sur la PS4, le DLC des costumes alternatifs, qui comprend un total de 8 costumes, est inclus dès le départ !

Cœur violet, Cœur noir, Cœur blanc et Cœur vert recevront une tenue de ninja de couleur différente. Une tenue de ninja de couleur différente tandis qu’Asuka, Homura, Yumi, et Miyabi recevront leurs tenues d’avant la Transformation Shinobi.

Sous-événements

Tous les sous-événements des patchs précédents seront inclus ! Un sous-événement regroupant les trois histoires sera ajouté à la NinChat. Profitez de son contenu après avoir terminé le jeu !