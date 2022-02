13 nouveaux jeux annoncés ou datés sur Nintendo Switch

Le studio Prototype a l’intention de porter le roman visuel Loopers sur Nintendo Switch.

Le Japon recevra le jeu le 28 mai 2021. De plus, une sortie occidentale semble se profiler, le support anglais étant déjà confirmé. Loopers est initialement sorti sur PC en mai 2021.

NIS America vient d’annoncer que Yurukill : The Calumniation Games a été retardé. Le projet a rencontré des « défis de développement » et la société affirme que le temps supplémentaire sera utilisé « pour répondre aux attentes de qualité de nos clients. » Yurukill : The Calumniation Games sortira désormais le 5 juillet 2022 en Amérique du Nord et le 8 juillet 2022 en Europe et en Australie. En décembre dernier, la date de sortie avait été annoncée pour le 7 juin 2022 en Amérique du Nord, le 10 juin en Europe et le 17 juin en Océanie. Nous mentionnerons également que Yurukill : The Calumniation Games a été retardé au Japon. Alors qu’il était initialement prévu pour le 14 avril, il a été repoussé au 26 mai.

L’éditeur et développeur Gamedia a annoncé que son jeu d’aventure Treasure Temples arrive aujourd’hui sur l’eShop de la console hybride pour 6,99 €. Découvrez une bande-annonce de lancement et un aperçu du jeu ci-dessous.

Rejoignez deux jeunes explorateurs qui découvrent les vestiges d’une civilisation disparue depuis longtemps, cachés sous la neige. Des richesses infinies les attendent, mais le chemin qui y mène est parsemé d’embûches. Les dalles du sol s’effondrent à chaque pas des explorateurs, des pièges et d’anciens gardiens les attendent et tout cet or étincelant semble avoir attiré l’attention de quelque chose d’autre, quelque chose de grand…

L’éditeur WayForward et le développeur 13AM Games ont fourni plus d’informations sur Dawn of the Monsters, notamment des détails sur son histoire, ainsi qu’une autre mise à jour de la fenêtre de sortie. Dawn of the Monsters sortira initialement en version numérique sur la boutique en ligne de la Nintendo Switch en mars. Limited Run Games prévoit une sortie physique à une date ultérieure.

La saga Dawn of the Monsters commence en 2036 lorsque d’énormes créatures connues sous le nom de Nephilim envahissent la Terre, laissant des calamités dans leur sillage. Pour contrer la menace, une force d’intervention mondiale connue sous le nom de DAWN (Defense Alliance Worldwide Network) est créée, mais ce n’est que trente ans plus tard que l’humanité peut véritablement riposter. Avec quatre gardiens gargantuesques à ses ordres – Megadon, le volcan vivant, Ganira, le crustacé colossal, Aegis Prime, un guerrier surhumain, et Tempest Galahad, un mécha massif – DAWN se prépare à reconquérir la planète.

Swords & Bones sort aujourd’hui sur Nintendo Switch pour 7€99. Il est en français et ne prendra que 73 Mo de place sur votre console.

Le monde des démons envahit l’humanité tous les 500 ans. Le démon loup a malmené le royaume de Vestus et il semble qu’il n’y ait plus d’espoir. Mais il y a un héros qui peut y mettre fin – vous – un guerrier sans nom avec une épée à la main. Qu’est-ce que vous attendez ?

The Song Out of Space sort aussi aujourd’hui pour 4€99.

En 1962, en plein cœur de la guerre froide, douze astronomes travaillant dans un observatoire de l’espace lointain sont retrouvés morts. En raison de la proximité d’une importante base militaire, deux agents fédéraux ont été envoyés pour enquêter sur toute implication russe… Et ce qu’ils ont trouvé ne venait pas de ce monde. Découvrez ce qui s’est réellement passé cette nuit-là en explorant une ville pleine de suspects ayant quelque chose à cacher, et empêchez que cela ne se reproduise. Choisissez d’incarner l’agent fédéral Catherine Armstrong, une jeune recrue aux excellentes compétences scientifiques, ou Stuart Ross, un vétéran à l’esprit vif. Leurs compétences et leur personnalité uniques modifieront le déroulement de l’histoire. Et quoi que vous fassiez, essayez de ne pas perdre la raison !

Inua: A Story in Ice and Time sortira le 10 février pour 14,99€.

Inua est une aventure mystique et narrative en point & click se déroulant à travers plusieurs époques dans le Grand Nord Canadien. Suivez l’histoire de Taïna, Peter et Simon, trois personnages que plus d’un siècle sépare, mais dont les destins sont mystérieusement liés à celui de Nanurluk, l’ours polaire géante. Il y a 10 000 ans, Nanurluk vivait en paix avec ses oursons. Poussés par l’ambition et leur désir de démontrer leur supériorité, les humains l’attaquèrent. Après une longue traque, ils la tuèrent, perturbant l’équilibre entre l’homme et la nature. Naviguez à travers les époques et insufflez des idées dans l’esprit des personnages afin de restaurer l ‘harmonie du monde.

Une Expérience Temporelle Fantastique

Partez à l’aventure dans le grand nord canadien, naviguez entre les âges et interagissez avec le passé pour modifier le présent. Dans Inua, vous devrez démêler l’espace-temps pour résoudre des énigmes et guider les personnages. Chaque niveau est composé de plusieurs scènes ayant lieu au même endroit, mais à des époques différentes. En vous déplaçant de scène en scène et d’époque en époque, vous mettrez à jour les évènements du passé. Vous pourrez ainsi insuffler de nouvelles idées aux personnages afin de les aider à surmonter les obstacles qui se dresseront sur leur route et modifier le cours de l’histoire.

Une Fresque historique

A la base du scénario original et surnaturel d’Inua, une histoire bien réelle : celle de l’expédition Franklin, une mission Britannique du XIXe siècle qui avait pour but d’explorer l’Arctique. Naufrage, maladies, mutinerie : en réunissant des indices, levez le voile sur le destin tragique de cette expédition, dont le sort reste encore largement inconnu.

Inua – A story In Ice and Time C’est :

Une épopée fantastique basée sur d’incroyables faits historiques

Une histoire extraordinaire inspirée de la spiritualité Inuite, basée sur de nombreuses recherches auprès d’artistes Inuits et supervisée par une autrice Inuite

Des puzzles originaux centrés sur la manipulation de l’espace et du temps

Un jeu conçu par les créateurs d’Enterre-moi, mon amour et de Vignettes, adapté d’une histoire originale de Nathalie Frassoni et Frédéric Bouvier, sous la direction artistique époustouflante de Delphine Fourneau du collectif Klondike

Le metroidvania Pronty: Fishy Adventure est annoncé pour le début de l’année sur Nintendo Switch.

Heroes of Loot 2 arrivera le 7 février sur Nintendo Switch pour 9,99 €.

Une fois leur travail de maintien de l’équilibre des donjons terminé, nos héros avaient besoin d’un nouveau travail. En parcourant les terres, ils ont trouvé un appel à héros, un château dans le besoin, peut-être même une demoiselle en détresse ? Prenez le contrôle des quatre héros à la fois, en utilisant leurs compétences spéciales pour naviguer dans les dangereux couloirs, salles et étages du château. Basculer entre l’elfe, le sorcier, le guerrier et la valkyrie en cas de besoin pour résoudre des quêtes, des énigmes et, bien sûr, détruire de nombreux démons et crânes.

Quêtes – Le donjon est plein de problèmes, appelons-les des quêtes. Ces problèmes vont du simple « trouver une clé » à « utiliser des pouvoirs magiques pour allumer toutes les bougies magiques et ouvrir la porte magique ». Différents types de quêtes nécessitent des solutions différentes.

Armes – Les quatre personnages sont vos armes principales. L’elfe tire ses flèches à travers plusieurs monstres, le sorcier a une magie illimitée, le guerrier a une puissante attaque de mêlée avec son marteau et la Valkyrie, en plus d’avoir une attaque de mêlée en rotation rapide, peut également détecter des secrets et un butin important.

Secrets – Trouvez des salles secrètes, des téléportations de saut de niveau, des objets secrets et plus encore !

Putt-Putt Saves the Zoo (Pouce Pouce) arrivera le 10 février avec d’autres jeux que les vieux comme moi connaissent bien ! Pajama Sam: No Need to Hide When It’s Dark Outside, Pajama Sam 2: Thunder And Lightning Aren’t So Frightening, et Spy Fox: Dry Cereal. Mais, encore une fois, ils sont tous en Anglais…

Le zoo de Cartown va bientôt ouvrir ses portes. Malheureusement, des bébés animaux se sont enfuis et sont perdus. Pouce-Pouce et Pep doivent aider le directeur du zoo à les retrouver. Ils doivent se déplacer dans les différentes parties du zoo pour réussir leur mission. Le zoo pourra ouvrir lorsque tous les bébés animaux seront sauvés.

Sam est un gamin ordinaire qui, à l’aide de sa cape rouge, se transforme en « super-héros » Pyjama Sam. Dans Pas besoin de se cacher quand il fait noir dehors, Pyjama Sam voyage au pays des ténèbres (son placard) pour faire face à ses peurs. Aide Pyjama Sam à découvrir qui ou ce qui se cache derrière l’obscurité et réalise qu’il n’est pas nécessaire de se cacher quand il fait noir dehors !

Pajama Sam 2: Thunder And Lightning Aren’t So Frightening

L’intrigue : William the Kid a presque terminé son plan ignoble de faire la sieste à toutes les réserves de lait du monde ! La mission : L’agent super-suave, SPY Fox, doit trouver M. Udderly, sauver toutes les vaches et empêcher William the Kid d’épuiser les réserves mondiales de lait. À l’aide d’ingénieux gadgets SPY, d’un esprit vif et de mouvements audacieux, SPY Fox se lance dans une aventure passionnante et exaltante !