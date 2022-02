3 nouveaux jeux annoncés Nintendo Switch par Bandai Namco Europe

Klonoa Phantasy Reverie Series, SD Gundam Battle Alliance et Taiko no Tatsujin™: Rhythm Festival

Lyon, France, 10 février 2022 – BANDAI NAMCO Europe, éditeur et développeur de jeux vidéo annonce aujourd’hui trois nouveaux titres Klonoa Phantasy Reverie Series, SD Gundam Battle Alliance et Taiko no Tatsujin™: Rhythm Festival

« Ces trois nouveaux titres qui arrivent sur Nintendo Switch sont un nouveau témoignage de notre partenariat avec Nintendo et traduisent notre volonté de proposer des jeux pour cette plateforme. La console nous a permis de sortir à la fois de tout nouveaux jeux et des portages de nos titres les plus populaires, ce qui confirme notre volonté de proposer des titres qui plaisent à tous les publics, et ce où qu’ils soient « , a déclaré Hervé Hoerdt, Vice-Président Senior du Marketing, du Digital et du Contenu chez BANDAI NAMCO Europe. « 2022 sera une année forte pour BANDAI NAMCO Entertainment sur Nintendo Switch« .

Klonoa Phantasy Reverie Series

Afin de célébrer le 25e anniversaire de la franchise, la série Klonoa Phantasy Reverie présente Klonoa: Door to Phantomile et Klonoa 2: Lunatea’s Veil. Les graphismes de ces deux titres ont bénéficié d’une refonte élégante, avec une résolution de 60 images par seconde et jusqu’à 4K. Le monde bien-aimé de Klonoa et son gameplay classique ont été fidèlement préservés pour que les nouveaux joueurs et les fans de l’original puissent en profiter.

Sorti initialement en 1997 par Namco, Klonoa est un jeu de plateforme à défilement latéral avec des personnages haut en couleur et un univers de jeu vivant. C’est au joueur d’entreprendre un voyage pour sauver Phantomile, en se glissant dans la peau de Klonoa. La version remasterisée ajoute un niveau de difficulté réglable et une option de coopération à 2 joueurs, permettant aux nouveaux venus dans la franchise de se plonger dans l’action et aux fans de longue date de se retrouver facilement.

Klonoa Phantasy Reverie Series sera disponible sur Nintendo Switch™, PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One et Steam.

SD GUNDAM BATTLE ALLIANCE

Les pilotes peuvent évoluer dans l’univers de Gundam comme jamais auparavant avec des visuels stylés, des animations de combat dynamiques et des effets impressionnants tout en combattant en coopération dans SD GUNDAM BATTLE ALLIANCE. Ce RPG d’action emmène les joueurs dans un autre monde par le biais d’un phénomène étrange connu sous le nom de « Breaks », et leur fait découvrir des œuvres originales issues d’un éventail d’histoires de Gundam tout en s’efforçant de ramener le monde à la normale. De « Mobile Suit Gundam » à « Mobile Suit Gundam Iron-Blooded Orphans », SD GUNDAM BATTLE ALLIANCE encourage les joueurs à diriger un escadron de 3 unités pour vivre des combats coopératifs passionnants avec une multitude de personnages et des mécanismes étendus. Les joueurs peuvent vivre l’histoire en solo ou profiter de la force unique de chaque Mobile Suit pour remporter la victoire en se joignant à des amis. SD GUNDAM BATTLE ALLIANCE permet aux joueurs d’affronter des versions Super Déformées (SD) des Mobile Suits de la série Gundam avec des animations passionnantes dans ce tout nouveau RPG épique.

SD GUNDAM BATTLE ALLIANCE sera disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, et sur PC via Steam et Windows en 2022.

Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival

Taiko no Tatsujin: Rythm Festival invite les joueurs à mettre leurs compétences rythmiques à l’épreuve !

Dans Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival, les joueurs peuvent jouer du tambour pour atteindre des niveaux de synchronisation avec une bibliothèque étendue de plus de 76 rythmes entraînants allant du classique aux chansons populaires. De plus, Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival propose deux nouveaux modes de jeu. Dans le mode DON-chan Band, les joueurs peuvent prendre part à un concert live à 4 joueurs et s’amuser ensemble. Dans le mode Great Drum Toy War, les joueurs peuvent s’affronter pour déterminer qui est le maître ultime du tambour !

Taiko no Tatjin: Rythm Festival sera disponible exclusivement sur Nintendo Switch en 2022.