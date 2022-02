Gameloft annonce Disney Speedstorm, un jeu de course Disney et Pixar qui sortira en 2022

Le premier jeu de course multiplateforme Disney et Pixar arrive sur PC et consoles cette année

PARIS, FRANCE – le 10 février 2022 – Gameloft, leader dans le développement et l’édition de jeux, annonce le jeu Disney Speedstorm, une nouvelle expérience de course d’arcade multiplateforme, dévoilé au cours du Nintendo Direct aujourd’hui. Les joueurs s’affrontent sur des circuits à couper le souffle inspirés des films Disney et Pixar, et doivent maîtriser les compétences uniques de chaque pilote pour remporter la victoire. Développé par Gameloft Barcelone, où a vu le jour la série Asphalt, Disney Speedstorm sortira en free-to-play sur PC et consoles courant 2022.

Disney Speedstorm est un jeu de course et de combat qui met en scène des héros et méchants emblématiques de Disney et Pixar transformés en véritables guerriers de la route, fonçant à toute vitesse sur des circuits inspirés de leurs univers uniques. L’éventail incroyable de pilotes inclura le capitaine Jack Sparrow, Mulan, Mickey Mouse, Sulli, la Bête et bien d’autres, prêts à faire vrombir leurs moteurs en vue de courses palpitantes. Améliorez les stats de chaque pilote et tirez parti de leurs compétences uniques, qui peuvent déterminer l’issue de chaque course et changer radicalement la façon de jouer !

Des quais de Pirates des Caraïbes de Disney à la nature sauvage du Livre de la jungle, jusqu’à la Grande Muraille de Chine vue dans Mulan ou à l’étage de la terreur de Monstres et Cie de Disney et Pixar, les joueurs redécouvriront tous ces univers sous un angle inédit, conçu spécialement pour la course !

Les joueurs pourront parcourir des circuits pleins d’action en solo ou défier leurs amis en mode multijoueur local ou à distance, Disney Speedstorm permettant de jouer ensemble quelle que soit la plateforme utilisée. De plus, l’action ne ralentit jamais grâce à du nouveau contenu toujours disponible. De nouveaux pilotes Disney et Pixar seront régulièrement ajoutés, et des circuits uniques sortiront fréquemment, afin d’apporter de nouvelles stratégies au jeu. D’autres détails seront annoncés à l’approche de la sortie du jeu.

« Pour travailler sur un projet de rêve comme Disney Speedstorm, nous sommes poussés à créer un jeu qui soit à la fois familier pour les fans de Disney et Pixar, mais aussi unique dans le genre course d’arcade. Les mécaniques de jeu, les capacités des pilotes et les environnements ont été conçus sur mesure pour servir notre vision d’une expérience fulgurante et captivante », déclare Alexandru « Sasha » Adam, VP et responsable studio à Gameloft Barcelone. « Nous sommes impatients de partager cette vision avec les joueurs du monde entier. »

« Les fans de Disney peuvent s’attendre à une expérience de course intense avec la sortie prochaine du jeu de course à grande vitesse Disney Speedstorm », déclare Luigi Priore, VP chez Disney & Pixar Games. « Avec sa dernière interprétation, Gameloft a propulsé certains de nos personnages Disney et Pixar les plus appréciés vers de nouveaux sommets, tout en donnant une touche de fun aux circuits et capacités uniques afin de garder les fans captivés par la compétition. »